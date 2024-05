Maltempo, allerta gialla in Lombardia oggi domenica 19 maggio: ecco dove

Milano 19 maggio 2024 – Dopo i due giorni di maltempo in Lombardia che hanno provocato diversi danni. Oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione, una coda dell'ondata di maltempo si farà sentire anche oggi, domenica 19 maggio. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per la Lombardia in alcune zone a partire dal pomeriggio.

Allerta gialla in Lombardia: la mappa delle province interessate dall'avviso della Protezione Civile

Le zone a rischio idraulico

Il bollettino regionale di criticità e di allerta meteo per oggi domenica 19 maggio, indica una allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in queste aree: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Rovesci isolati e temporali

Per la giornata di oggi, domenica 19 maggio non si escludono, nelle prime ore, residui e deboli piovaschi sui rilievi settentrionali. Dal pomeriggio si attende nuova blanda instabilità sui rilievi prealpini, alpini e sull’Appennino, con isolati rovesci o locali temporali. In serata non è escluso qualche occasionale fenomeno anche sulle zone di Bassa Pianura. Si segnala Bassa o Molto Bassa Probabilità di temporali forti. Mentre a causa delle precipitazioni che hanno interessato il bacino del fiume Po negli ultimi giorni, si sta registrando il transito di un'onda di piena (morbida) nel tratto lombardo. Il dettaglio della previsione idraulica del Bollettino di Monitoraggio e Previsione consultabile qui e alla sezione "Archivio documenti" sull'app e webapp allertaLOM.

Le previsioni

Tempo abbastanza soleggiato e asciutto sulle zone di pianura, secondo le previsioni di 3B Meteo per questo fine settimana in Lombardia. Maggiore nuvolosità sui settori montuosi dove non si escludono locali acquazzoni o brevi temporali nelle ore pomeridiane e serali. Temperature in modesto aumento con massime fino a 24-26°C domenica. Tra lunedì sera e martedì in vista un nuovo intenso peggioramento con piogge nuovamente abbondanti, temporali e locali nubifragi.