Meteo ponte del 25 aprile a Milano e in Lombardia, rispunta il sole ma non per tutto il weekend. Rischio temporali, ecco dove e quando

Milano, 24 aprile 2025 – Il peggio dovrebbe esser passato con i violenti temporali di ieri che hanno colpito in particolare la provincia di Varese ma permane un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per temporali sino alla mezzanotte di oggi giovedì 24 aprile 2025. “In tarda serata spiega la Protezione civile lombarda - si attendono precipitazioni deboli residue sui settori orientali, altrove occasionali. Non sono esclusi fenomeni anche a carattere di rovescio e temporale”.

Ma per il ponte del 25 aprile come sarà il cielo sopra la Lombardia?

“Tra venerdì e sabato – spiegano gli esperti di Arpa Lombardia -temporanea fase più stabile, poi dalla serata di sabato l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica, aumenterà l'instabilità fino a lunedì, favorendo la possibilità di precipitazioni su Alpi e Prealpi”. Previsione che vede concorde anche il Centro meteorologico lombardo: “Dopo il passaggio instabile che ieri ha interessato alcune aree della nostra regione, tra oggi e venerdì avremo un nuovo miglioramento su tutti i settori anche se non mancherà qualche locale rovescio sui rilievi”.

Ma vediamo le previsioni meteo lombarde giorno per giorno:

Giovedì 24 aprile 2025

Nuvolosità diffusa nella prima parte del giorno, tendenza a progressive e maggiori schiarite dal mattino. Precipitazioni fino alla sera deboli su Prealpi centrorientali anche a carattere di rovescio.

Venerdì 25 aprile 2025

Sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Prealpi orientali e settori orientali. Precipitazioni: dal pomeriggio deboli su Prealpi orientali e pianura sud orientale, anche a carattere di rovescio. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime intorno agli 11 gradi e massime intorno ai 21.

Sabato 26 aprile 2025

Cielo sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi. Precipitazioni: nel pomeriggio deboli su Alpi e Prealpi, anche a carattere di rovescio. Temperature minime in lieve calo e massime in lieve aumento.

Domenica 27 aprile 2025

Coperto o molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con precipitazioni deboli diffuse, in attenuazione in serata; altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo. In pianura al mattino venti deboli orientali.

Lunedì 28 aprile 2025