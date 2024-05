Dai temporali al sole, breve tregua del maltempo in Lombardia: le previsioni meteo del weekend

Milano – Il sole è tornato a splendere nei cieli lombardi dopo una settimana terribile che verrà ricordata a lungo per i pesantissimi danni causati dal maltempo con addirittura un morto in provincia di Como. La provincia di Milano, solitamente tra le meno colpite dal rischio idrogeoligico, sta ancora facendo i conti con il “lascito” delle esondazioni di Lambro, Seveso, Trobbia e Naviglio Martesana ma intanto si gode la tregua del sabato. E così fa il resto della regione. Giusto parlare di tregua, perché arriveranno presto nuovi temporali. Se la depressione che ha causato le precipitazioni dei giorni scorsi si è infatti significativamente indebolita, resta tuttavia stazionaria sul vicino Atlantico tra sabato e domenica, determinando sulla Lombardia un flusso sudoccidentale debolmente instabile con intermittente accentuazione dell'instabilità associata al ciclo diurno e ad effetti orografici.

L'evoluzione della situazione meteo in Lombardia nelle prossime ore

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, da lunedì, il minimo in avvicinamento al Nord Italia, con condizioni progressivamente più perturbate in presenza di flusso relativamente caldo meridionale. Le precipitazioni si presenteranno dapprima irregolari sparse, poi diffuse dalla sera; da moderate a localmente forti martedì, in parziale attenuazione mercoledì. Ma andiamo a vedere il bollettino meteo giorno per giorno

Stato del cielo: nella notte ed al mattino sui rilievi e sull'alta pianura occidentale irregolarmente nuvoloso, con addensamenti sul Nordovest, sul resto della pianura poco nuvoloso o velato. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento in pianura, con addensamenti sparsi dal tardo pomeriggio-sera sull'alta pianura in spostamento da ovest verso est. Precipitazioni: Nella notte ed al mattino piovaschi sparsi o isolati rovesci sul Nordovest. Dal primo pomeriggio rovesci sparsi o isolati temporali su Alpi e Prealpi (in particolare sul Nordovest), in estensione anche alla pianura dal tardo pomeriggio ed in serata (più probabili su fascia pedemontana prealpina ed alta pianura). Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 13°C, massime tra 21 e 23 °C.

Venti: in pianura deboli di direzione variabili, in rotazione dai quadranti orientali; in montagna dai quadranti meridionali, moderati con locali rinforzi sulle creste

Di seguito le previsioni di 3Bmeteo per i giorni successivi:

Le previsioni per domenica 19 maggio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Prealpi occidentali, Prealpi orientali e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Orobie nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri.

Il bollettino meteo di lunedì 21 maggio

Infiltrazioni umide raggiungono la Lombardia determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili acquazzoni o temporali. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle Prealpi occidentali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle Orobie nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Prealpi orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Lombardia determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; su Orobie e Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Diamo infine uno sguardo a quanto prevede IlMeteo.it sulla penisola per le prossime ore: weekend con più sole quasi ovunque ma un con nuovo peggioramento alle porte. Un sabato in prevalenza soleggiato salvo piovaschi a tratti diffusi al Sud. Le temperature sono previste in aumento fino a 30 C al Centro, al Sud sono attesi picchi estivi (34 C in Sicilia nonostante qualche pioggia) e al Nord si arriverà' a 26-27 C. Domenica arriva una nuova perturbazione: le piogge colpiranno gran parte del Centro sin dal mattino, localmente il Sud e l'Emilia Romagna dal pomeriggio. E' atteso un generale aumento della nuvolosità anche se le precipitazioni significative cadranno su Toscana, Umbria e Marche. Le temperature saranno ancora stazionarie nonostante la maggiore nuvolosità, in calo solo nelle zone più piovose. Da lunedì il termometro salirà nuovamente al Sud fino a 37-38 C, già lunedì n Sicilia, e il maltempo tornerà protagonista al Nord, purtroppo anche sulle zone colpite dalle recenti alluvioni. Sono previste piogge intense su Sardegna, Toscana e gran parte del Nord: al settentrione i fenomeni più diffusi arriveranno dal pomeriggio-sera, infatti la giornata peggiore sarà martedì 21 maggio.