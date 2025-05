Sterzata meteo, pioggia e freddo dopo la mini estate: lo stress di un nuovo cambio di stagione in Lombardia

Godiamoci il cielo soleggiato e le temperature decisamente gradevoli di queste ore, dovute all’anticiclone subtropicale, perché come ampiamente annunciato dai meteorologi, la situazione sta per cambiare. In Lombardia come nel resto del Nord Italia.

Dal cielo limpido alla pioggia insistente: anche Milano si prepara al cambiamento delle condizioni meteo di inizio maggio

Le ultimi previsioni confermano questo brusco “cambio di stagione” a partire da domenica che ci proietterà in una settimana dal sapore invernale, con nuvole, pioggia e termometro in picchiata almeno fino a giovedì prossimo. Non certo il massimo per l’organismo che deve sostenere lo stress psicofisico di passare dal caldo a tratti estivo dei giorni scorsi, con punte di 28 gradi in pianura, al brusco cale delle temperature, sotto la media stagionale, e a una fase di instabilità. Andiamo a vedere il bollettino di 3Bmeteo giorno per giorno.

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Cambiano le condizioni meteo a Milano e in Lombardia

L'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con piogge in intensificazione dalla serata. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; su Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. In pianura minime intorno a 13 gradi, massime intorno a 26 gradi.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Lombardia determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle basse pianure orientali nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; su pedemontane-alte pianure e Orobie giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su Prealpi occidentali e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati

Su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulle Prealpi orientali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio.

La circolazione depressionaria determina molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulle basse pianure occidentali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.