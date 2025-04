Caldo improvviso in Lombardia (sfioreremo i 30 gradi): le previsioni per il Ponte del Primo Maggio

Milano, 29 aprile 2025 – Sarà un Ponte del Primo Maggio nel segno del sole e del caldo, con temperature che sulla nostra regione arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Come sottolineato da Arpa Lombardia tra oggi e domani una robusta risalita dell'Anticiclone subtropicale manterrà le condizioni più stabili per tutti i successivi giorni (anche se non si escludono locali piogge deboli). Insomma, dopo le festività pasquali caratterizzate da un meteo “ballerino”, in Lombardia potrebbe essere giunta l’ora di mettere da parte giacche e ombrelli (almeno per qualche giorno). Anche sulla regione è tempo di una vera e propria svolta atmosferica: l'estate ha deciso di fare un ingresso in scena anticipato e decisamente sorprendente.Ma quanto durerà? Venerdì tempo stabile con cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore aumento. Sabato condizioni che si manterranno coerenti con la giornata di venerdì, con l'eccezione di un rinforzo di venti da sud sull'Appennino e sulla pianura occidentale.Ma ecco cosa dice il bollettino meteo di Arpa Lombardia, giorno per giorno.

Caldo a Milano

Previsioni meteo oggi martedì 29 aprile

Stato del cielo: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con maggiori schiarite in pianura. Precipitazioni: a carattere di rovescio temporalesco sulle Prealpi, specie sulle Orobie, Valcamonica e Prealpi orientali. Non si escludono fenomeni convettivi in pianura, che però restano meno probabili rispetto la fascia prealpina. Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 9 e 13 °C, massime tra 23 e 26 °C, con picchi che possono avvicinarsi ai 30 °C. Zero termico: tra 2900 e 3100 metri Venti: deboli o molto deboli ovunque ma con probabili raffiche forti sui settori nord-orientali, specie sull'Adamello.

Previsioni meteo domani mercoledì 30 aprile

Stato del cielo: in prevalenza sereno, con progressivo aumento della nuvolosità sui rilievi dal mattino. Precipitazioni: a prevalente carattere di locale rovescio temporalesco sulle Prealpi nel pomeriggio; in serata precipitazioni deboli sulla Valchiavenna. Temperature: in lieve aumento. In pianura minime intorno agli 11 °C, massime intorno ai 28 °C. Zero termico: intorno ai 3100 metri. Venti: deboli o molto deboli variabili ovunque.

Previsioni meteo giovedì 1 maggio

Stato del cielo: in prevalenza sereno con qualche locale e temporaneo annuvolamento. Precipitazioni: assenti, ma non si escludono brevi rovesci pomeridiani sulle Prealpi orientali. Temperature: in leggero aumento. Zero termico: tra 3000 e 3200 metri, in rialzo dalla tarda mattinata. Venti: deboli o molto deboli variabili ovunque.