Meteo Lombardia e Milano: il sole torna a splendere, ma preparatevi

Milano, 5 marzo 2024 – Cielo azzurro con qualche nuvola, aria più fresca resa ancora frizzante dal vento. È finalmente tornato il bel temp o a Milano e su buona parte della Lombardia dopo una settimana caratterizzata invece dalla classica cappa grigia e da piogge a tratti davvero incessanti che hanno creato disagi.

Godiamoci queste ore di tregua ma non facciamoci però troppe illusioni perché a partire dalla serata di oggi, martedì 5 marzo 2024, è atteso una nuova perturbazione atlantica destinata a portare nuova instabilità soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Il cielo di Milano visto da corso Buenos Aires

L'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con piogge in intensificazione dalla serata. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1400 metri.

Sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Su Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge che si attenueranno in giornata. Zero termico intorno ai1250 metri.

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. In pianura giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione a meridionali. Zero termico nell'intorno di 1450 metri.

Una nuova perturbazione atlantica carica di aria umida raggiungerà la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di deboli piogge in serata. Sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Orobie giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli nevicate. Sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli nevicate in serata. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 1300 metri.

La circolazione depressionaria allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio. Sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino mentre sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; zero termico nell'intorno di 1450 metri.