Pioggia, temporali e rischio nubifragi a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo

Milano, 15 ottobre 2024 – Milano e la Lombardia si preparano a una nuova ondata di maltempo: sono in arrivo, ancora una volta, forti piogge con il rischio alluvioni. Ma quando e dove? Vediamo tutto più nel dettaglio.

Maltempo, l'esondazione del fiume Lambro durante alcuni giorni di maltempo

Nuvole in arrivo già oggi, martedì 15 ottobre, e con una particolare intensificazione domani, mercoledì 16 ottobre. Previste le prime piogge con temperature che si manterranno intorno ai 15°C.

Occhi puntati, però, soprattutto su giovedì 17 ottobre, quando, stando agli esperti de ilMeteo.it, l'approfondimento di un pericoloso ciclone sul Mar Mediterraneo scatenerà intense precipitazioni.

La vasta depressione in discesa dal Nord Europa richiamerà aria molto umida e calda dai quadranti meridionali, la vera energia potenziale per la genesi di eventi meteo estremi. Proprio dall'interazione tra masse d'aria diverse aumenterà il rischio per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua anche sotto forma di nubifragio, nelle aree di pianura e prealpine della Lombardia.

A Milano attesi livelli da allerta, da esondazione del Lambro e da apertura della vasca di laminazione del Seveso che, come successo meno di una settimana fa, ha "salvato" i quartieri a Nord dalla piena.

Ma non è finita qui. Il ciclone continuerà ad imperversare anche nel corso del prossimo weekend, tra venerdì 19 a domenica 21 ottobre, con la possibilità più che concreta di altri rovesci di forte intensità: il mese di ottobre continuerà a rivelarsi piuttosto burrascoso.