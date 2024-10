Maltempo a Bergamo e provincia: frane, fiumi in piena e ponti chiusi. Scuole chiuse

Bergamo 10 ottobre 2024 – Violenta ondata di maltempo in Lombardia, particolarmente colpite la Bergamasca e la città di Milano, dove c’è stata una bomba d’acqua.

Chiusa anche la strada per località Botta Aplecchio Vetta (Foto Facebook Comune di San Pellegrino Terme)

Questa mattina, per una frana è stata chiusa la provinciale tra San Pellegrino-Dossena. Per arrivare a Dossena si deve passare da San Gallo di San Giovanni Bianco o da Ambria, Bracca e Serina. Con un post via social, il sindaco Fabio Bonzi ha avvertito di quanto accaduto e ha chiesto un intervento urgente ai tecnici della Provincia. Chiusa anche la strada per località Botta Aplecchio Vetta.

Il post Facebook del sindaco di Dossena, Fabio Bonzi

Una frana è caduta anche a Gorno e sta bloccando la provinciale.

A Casnigo percorribilità a rischio per la statale 671 tra la Somet e il ponte del Costone, a causa di allagamenti.

A Casnigo percorribilità a rischio per la statale 671 tra la Somet e il ponte del Costone, a causa di allagamenti (Foto facebook Sei della Valle Seriana se...)

Chiusi alcuni ponti ad Albino e Nembro, mentre la Protezione civile sta monitorando la portata d’acqua del fiume Brembo e Serio. Il ponte sul Serio rischiava di essere chiuso già martedì sera, se il livello dell’acqua fosse salito di altri 190 mm. “Non escludo altresì che, a seguito di eventuale livello eccessivo del fiume Serio, possa essere disposta la chiusura del ponte di via Italia” ha scritto sui social il sindaco Gabriele Cortesi. Il fiume Brembo è esondato a Olmo al Brembo.

Le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie a Bergamo oggi sono chiuse. La decisione è emersa dalla riunione che si è svolta alle 19 di mercoledì convocata dal Prefetto con il Comune di Bergamo, gli amministratori e la protezione civile. Tale misura non riguarda le altre strutture scolastiche cittadine, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Non si è fermata invece l’UniBG: “Prevista la normale attività didattica in tutte le sedi: gli edifici saranno aperti per il normale svolgimento dell’attività didattica e per l’ordinaria amministrazione” ha scritto l’ateneo.