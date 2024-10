Maltempo Milano e Lombardia: piogge torrenziali, strade allagate e fiumi al limite

Milano, 10 ottobre 2024 – È allerta maltempo a Milano e in tutta la Lombardia. Dalle 3 di questa mattina sta piovendo ininterrottamente sul capoluogo regionale, l’hinterland, la Brianza e su tutta la zona delle prealpi.

Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Intorno alle 8.15 di questa mattina è stata attivata la vasca di laminazione del Seveso, che previene l'esondazione del fiume.

La vasca era stata attivata anche martedì, ma è stata svuotata per essere pronta ad accogliere la piena di oggi. Anche il Lambro è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord.

Tra le provincie più colpite ci sono quelle di Bergamo e Lecco, dove è stata sospesa l’attività didattica nelle scuole superiori. Un provvedimento assunto per evitare di congestionare ulteriormente il traffico, già penalizzato dalle condizioni meteo.

A Lecco la situazione è aggravata dall’ennesimo smottamento sulla nuova Lecco-Ballabio, la direttrice che collega la città alla Valsassina, con gravi ripercussioni sulla viabilità da e per il capoluogo manzoniano.

Maltempo causa chiusure stradali e smottamenti nella provincia di Lecco e Como. Allagamenti, frane e interventi dei vigili del fuoco in diverse zone. Evacuate famiglie a Tavernerio.

Il punto sulla situazione del maltempo l’ha fatto, via social, l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Milano Marco Granelli. ''A Ponte Lambro - le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l'andamento della fognatura e del Lambro, pronti ad intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell'acqua''.