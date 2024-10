Maltempo nel Bresciano: allagamenti e scuole chiuse a Darfo Boario. Oglio in piena a Palazzolo

Brescia, 10 ottobre 2024 – Maltempo in tutta la Lombardia, provincia di Brescia compresa: pioggia e vento si stanno abbattendo in modo particolare sulla Valcamonica, dove è stata diramata l'allerta rossa per il rischio idrogeologico per l'intera giornata di oggi.

A Darfo Boario Terme, l'acqua ha invaso strade, abitazioni ed esercizi commerciali. Temporaneamente chiusa la strada che va dal centro commerciale Adamello in direzione Corna di Darfo. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, che stanno operando per la messa in sicurezza del torrente Budrio. Il comune camuno ha diramato ieri un’ordinanza che impone la chiusura delle scuola di ogni ordine e grado per la giornata di oggi.

A Palazzolo sull'Oglio, il fiume Oglio ha raggiunto livelli critici. Il sindaco Gianmarco Cossandi questa mattina ha firmato l'ordinanza di chiusura della passerella e del ponte romano nel centro storico. Resta invece aperto il ponte Sara Giusi. Sul posto monitorano la situazioni alcuni volontari della Protezione civile.