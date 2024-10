Maltempo a Milano: esonda il Lambro, piove dentro la Galleria Vittorio Emanuele

Milano, 10 ottobre 2024 – Il Lambro esonda, il Seveso è in salita, in Galleria piove dal tetto e in giro per la città si registrano disagi e allagamenti. È il bilancio della pioggia torrenziale che si è abbattuta su Milano dalle tre di questa mattina e che sono intorno alle 10 sembra avere tregua. Sulla città, ha comunicato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. Fortunatamente per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione.

Le pozzanghere create in Galleria dalla pioggia caduta dai della copertura dell'Ottagono (foto Salmoirago/Ansa)

È stata attivata alle 8.15 a Milano la vasca di laminazione del Seveso che era stata svuotata e ora è pronta ad accogliere la piena del fiume. Alle 8.40 il fiume Lambro - che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza.

L'apertura della vasca del fiume Seveso a Milano

In Galleria Vittorio Emanuele ha piovuto all’interno dell’Ottagono a causa dei buchi sulla copertura. Si sono create delle pozzanghere delimitate da transenne, mentre personale di Amsa cerca di liberare la pavimentazione dall’acqua.

La copertura danneggiata dell'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele (foto Salmoirago/Ansa)

Va peggio in zona Romolo, vicino all’università Iulm, dove il parcheggio Atm – già allagato due settimane fa, con cause legali – si ritrova ancora sott’acqua.