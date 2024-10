Maltempo, in Lombardia non è ancora finita: allerta rossa e arancione venerdì 11 ottobre. La mappa

Milano - Resta altissima l’attenzione al maltempo in Lombardia, che nella giornata odierna è stata flagellata da forti piogge, che hanno causato pesanti disagi in particolare nelle province di Bergamo e Brescia. Anche per domani, venerdì 11 ottobre, la Protezione civile ha diramato un' allerta rossa sulla pianura centrale e arancione per altre zone della stessa Lombardia.

Questo il dettaglio e le zone più a rischio:

Allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico per la Pianura centrale

per la Pianura centrale Allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulic o in Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

o in Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche Allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeolico : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico per Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

per Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeolico per Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano Trentino Alto Adige

Traliccio caduto a Nembro (Bergamo)

Le previsioni meteo

Nel corso della seconda parte della giornata di oggi, si attendono precipitazioni deboli sparse sui settori centro-orientali e Appennino, altrove meno probabili. In serata saranno possibili residue piogge sui settori orientali, altrove occasionali. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Si prevedono venti deboli in pianura, mentre sui rilievi oltre i 700 metri, deboli o moderati, in particolare verso sera sono attesi rinforzi da Nord su fascia alpina occidentale. Per la giornata di domani, venerdì 11 ottobre, si prevede bassa probabilità di precipitazioni, se non occasionali deboli e limitate ai rilievi. Si attendono venti deboli, con rinforzi fino al primo mattino.