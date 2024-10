La Lombardia rivede il sole dopo i nubifragi. Ma da martedì cambia tutto, di nuovo

Milano, 10 ottobre 2024 – Oggi in Lombardia è allerta rossa meteo per maltempo (che dovrebbe comunque andare ad attenuarsi a partire dal pomeriggio). Il weekend vedrà il ritorno dell'alta pressione: il sole sarà finalmente dominante, salvo nubi a tratti più compatte sul Nord-Ovest e in Pianura Padana. In lieve risalita anche le temperature dopo giorni di gelo fuori stagione: a Milano la temperatura si attesterà attorno ai 20°C. Anche la nuova settimana inizierà con il sole, ma non durerà: è previsto un peggioramento martedì mattina al Nord: ci troveremo tra due fuochi, un tentativo di Ottobrata con tanto caldo e sole in contrasto con una dinamica atlantica ancora in grado di spingere piogge verso il nostro Paese. Ma partiamo da quadro meteo dei prossimi giorni tratto dal bollettino meteo di Arpa Lombardia:

Domani venerdì 11 ottobre

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso ovunque salvo la comparsa di isolate nebbie e foschie sulla pianura nelle ore più fredde e di addensamenti su Alpi e Prealpi fino a cielo nuvoloso in serata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime attorno a 10 °C, massime attorno a 21 °C Zero termico: 2400 - 2600 metri. Venti: in pianura debole settentrionale sui settori occidentali al mattino e debole variabile altrove, tendente a disporsi ovunque da Est mantenendo la debole intensità dal pomeriggio; in montagna deboli occidentali.

Sabato 12 ottobre

Stato del cielo: copertura in aumento nel corso della notte su Alpi, Prealpi e settori occidentali fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso; altrove velato. Aumento della copertura anche sui restanti settori nel corso del pomeriggio, fino a cielo molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni: deboli pioviggini di breve durata possibili localmente sui rilievi alpini e prealpini. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. Zero termico: 2300 - 2600 metri, in risalita fino a 2800 - 3500 metri in serata. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o moderati sud-occidentali.

Tendenza per domenica 13 e lunedì 14 ottobre

Domenica e lunedì cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, salvo temporanee ampie schiarite nel pomeriggio di domenica. Possibili pioviggini sui rilievi alpini e prealpini nella serata di lunedì. Ventilazione debole occidentale domenica, debole orientale lunedì. Temperature in aumento domenica, stazionarie lunedì.