Il vero freddo sulla Lombardia: cielo azzurro ma gelo invernale. Da domenica può cambiare tutto. Le previsioni

Milano, 15 gennaio 2025 – Sebbene gli scenari della nevicata storica di 40 anni fa siano solo un ricordo, negli ultimi giorni il tempo sulla Lombardia si è fatto pienamente invernale, con temperature sottozero la notte e di primo mattino. Come annunciato negli scorsi giorni le temperature minime si attestano anche sulle pianure, specie del Centro-Nord, su valori prossimi o inferiori allo zero. Sulla Lombardia insiste una vasta e robusta area anticiclonica, che assicura sul Nord Italia condizioni di tempo stabile e soleggiato. Fino al weekend sono previste giornate comunque tipicamente invernali, con estese gelate sia in pianura che in montagna ma, complice l'afflusso di aria fredda e secca orientale, con buona probabilità, senza nebbie estese. Un cambiamento è possibile a partire da domenica 19, quando la risalita di un vortice di bassa pressione dal Tirreno potrebbe portare maggiore nuvolosità e qualche locale debole precipitazione.

"I venti freddi di Grecale continueranno a soffiare con insistenza almeno fino a giovedì, dopo di che, sulle regioni centrali e meridionali verranno sostituiti da quelli di Scirocco che ruotano attorno al ciclone - sottolinea il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it - Per questo motivo le temperature tenderanno ad aumentare su almeno mezza Italia, sia nei valori massimi sia in quelli minimi. Il clima rimarrà ancora piuttosto freddo al Nord dove i venti soffieranno sempre dai quadranti nordorientali. Nel corso del weekend il ciclone impatterà sull'Italia. Pioverà insistentemente in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia, in Calabria e poi anche in Campania, Abruzzo, Molise e Lazio. Oltre alle piogge, i venti rinforzeranno sui bacini meridionali dove sono attese tempeste di Scirocco e Levante con raffiche fino a 100 km/h e conseguenti mareggiate sulle coste esposte. Il Nord in questa prima fase pare essere saltato dal grosso delle precipitazioni e vedrà soltanto un deciso aumento della nuvolosità nella giornata di domenica". Ecco le previsioni meteo di Arpa Lombardia giorno per giorno:

Una lastra di ghiaccio in una foto di archivio

Domani giovedì 16 gennaio

Stato del cielo: annuvolamenti tra notte e mattino su settori orientali, di bassa pianura e Appennino, seguono condizioni di cielo in prevalenza sereno. Precipitazioni: assenti, seppur non sia escluso qualche isolato piovasco al mattino sul pavese

meridionale. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Valori minimi in pianura intorno a -1 °C, massimi intorno a 6 °C. Zero termico: variabile tra 800 e 1200 metri. Venti: in pianura deboli variabili, temporanei rinforzi da est sulla pianura orientale; in montagna deboli da est, moderati solo sull'Appennino. Altri fenomeni: probabili gelate nella notte e al primo mattino.

Venerdì 17 gennaio

Stato del cielo: cielo generalmente sereno per l'intera giornata e su tutti i settori. Non esclusi temporanei annuvolamenti sull'Appennino. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico: in progressivo rialzo durante la giornata sin verso i 2000 metri. Venti: in pianura deboli variabili; in montagna deboli orientali, moderati solo sull'Appennino. Altri fenomeni: probabili gelate nella notte e al primo mattino.