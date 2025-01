Gelate diffuse, freddo e sole splendente: l'effetto anticiclone sulla Lombardia. Le previsioni meteo

Il freddo è arrivato e ce ne siamo accorti con un netto calo delle temperature. Ma il sole splende in quasi tutta la Lombardia e le nevicate che hanno imbiancato le montagne nei giorni scorsi sembrano scongiurate. Resta invece il rischio di nebbie mattutine. In linea generale, si rinforzerà l'anticiclone con clima freddo e gelate diffuse anche sulle pianure in un contesto però ben soleggiato e con cieli limpidi. Nel corso della nuova settimana l'ulteriore rinforzo dell'alta pressione favorirà tempo stabile per molti giorni con temperature in graduale ripresa specie nei valori massimi, seppur di notte continuerà a fare piuttosto freddo con gelate frequenti. Andiamo a vedere le previsioni per oggi e i prossimi giorni