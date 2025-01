Parabiago, Istituto tecnico Maggiolini al freddo: gli studenti non entrano in classe

Parabiago (Milano), 15 gennaio 2025 – Troppo freddo nei corridoi ed in aula e gli studenti non entrano in classe. Accade questa mattina all'Istituto tecnico Maggiolini di Parabiago. Alcuni studenti sono entrati col termometro in mano per misurare la temperatura interna in questi giorni di gelo: la temperatura che è rimasta a 14 gradi, scatenando la reazioni di diversi studenti che non sono entrati nel plesso scolastico.

Il tutto arriva dopo che, a seguito delle segnalazioni ricevute negli ultimi giorni riguardo a diversi problemi strutturali nei plessi scolastici dell'alto milanese, la cui gestione è di esclusiva competenza di Città Metropolitana, sono intervenuti Raffaele Cucchi, consigliere metropolitano della Lega e Sindaco di Parabiago, e Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia.

“L’anno nuovo inizia con i soliti disservizi che puntualmente si ripresentano negli istituti scolastici sotto la gestione di Città Metropolitana,” dichiarano Cucchi e Scurati. “Alla ripresa delle lezioni, siamo stati contattati da studenti e genitori che hanno segnalato criticità già denunciate nei mesi scorsi a mezzo stampa, senza che venissero adottate soluzioni definitive. Presso il Liceo Quasimodo di Magenta ci è stato riferito che i caloriferi, ormai da sostituire totalmente, non riescono a garantire un riscaldamento uniforme in tutte le aule. Inoltre, una parte del controsoffitto in un corridoio è ceduta, creando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza”.

“Situazioni simili sono state segnalate anche presso l’Istituto Marcora di Inveruno,” proseguono Cucchi e Scurati, “dove si registrano continui guasti alla caldaia, una preoccupante diffusione di muffa in diverse aree del plesso e una palestra che necessita di interventi di ristrutturazione. Tutti questi problemi rientrano nelle competenze di Città Metropolitana, che fino ad ora non ha dato risposte adeguate. Stessa sorte per l’istituto Bachelet e il Liceo e Istituto Alessandrini di Abbiategrasso, dove ci segnalano problemi vari inerenti riscaldamento e infiltrazioni”.