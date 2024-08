Caldo da bollino rosso domani a Milano e Brescia, Ferragosto nell’afa estrema: le previsioni

La Lombardia si prepara ad affrontare un Ferragosto di caldo estremo, con temperature previste che potrebbero superare i 37 gradi Celsius a Milano e Brescia unite a livelli di umidità particolarmente elevati e pericolosi. Per entrambe le città è stata emessa l’allerta da bollino rosso, ovvero livello che indica condizioni di emergenza per ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, come anziani e bambini.

Questa ondata di calore è causata da un anticiclone africano che sta portando aria calda dal Sahara verso il Nord Italia, innalzando le temperature ben oltre la media stagionale. Il picco di caldo si registrerà soprattutto nelle cosiddette “isole di calore”, cioè le zone di calura urbana causate dall’asfalto e dai palazzi negli agglomerati cittadini, che possono aumentare di molto la temperatura percepita.

Allerta per caldo eccessivo

Questa situazione colpisce tutti, ma specialmente tra le persone più vulnerabili come anziani, bambini piccoli, e chi soffre di malattie croniche. Si consiglia di prestare attenzione ai sintomi dei colpi di calore, che includono vertigini, nausea, mal di testa, e crampi muscolari.

Le autorità sanitarie invitano la popolazione a prendere misure preventive, come evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere molta acqua, e ridurre le attività fisiche all’aperto. In caso di sintomi prolungati chiamare subito o un medico o recarsi al pronto soccorso.