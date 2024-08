Caldo e afa anche in Valtellina, cannoni sparaneve spruzzano acqua fresca sui turisti

Sondrio, 14 agosto 2024 – Nonostante un’allerta gialla per rischio temporali, oggi e domani, lanciata dalla Protezione Civile della Regione Lombardia, caldo e afa non sembrano voler mollare la presa. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l'allerta di livello 3, la più elevata, prevista oggi in 22 delle città monitorate, ne riguarderà 21 domani e 16 venerdì. Il 15 agosto, dunque, "bollino rosso" anche a Milano e Brescia.

Temperature elevate si registrano anche in Valtellina e Domenico Cioccarelli, presidente di Sitas, la società degli impianti di risalita di Aprica ( Sondrio), ha deciso di venire incontro ai tanti turisti che raggiungono la zona in quota a piedi o in sella alle mountain-bike. Cioccarelli ha dato infatti indicazioni agli addetti della società di azionare i cannoni sparaneve, utilizzati d'inverno per la produzione di neve artificiale per le piste da sci quando le precipitazioni nevose sono scarse, per spruzzare acqua fresca sui villeggianti, allo scopo di rinfrescarli. Un servizio del tutto gratuito che è stato molto gradito da sportivi ed escursionisti.