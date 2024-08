Caldo estremo in Lombardia, temperature oltre i 40 gradi percepiti: a Milano allerta isole di calore

Continua l’allerta meteo per caldo eccessivo in Lombardia, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero toccare i 40 gradi percepiti nelle grandi città. Questa ondata è causata dall’anticiclone africano, che manterrà le temperature ben al di sopra della media stagionale, portando a condizioni di afa e di rischio per le categorie più fragili come malati e anziani. Per domenica, in particolare, bollino rosso a Brescia e bollino arancione a Milano.

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia e 3B Meteo, nonostante il caldo la probabilità di fenomeni temporaleschi significativi è estremamente bassa, il che significa che l’afa potrebbe persistere senza il sollievo di piogge​. Preoccupa anche l’effetto “isola di calore”, cioè le zone di calore urbano causate dall’asfalto e dai palazzi negli agglomerati cittadini, che possono aumentare di molto la temperatura percepita.

La giornata sarà caratterizzata da un caldo intenso, con temperature massime che a Milano potrebbero raggiungere i 36°C. L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena, portando condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni su tutta la regione. L’afa sarà particolarmente opprimente nelle ore centrali della giornata, con un tasso di umidità elevato che aumenterà la percezione del calore.

La situazione rimarrà simile, con temperature che oscilleranno tra i 34°C e i 38°C nelle ore più calde. Anche in questo caso, si prevede cielo sereno o poco nuvoloso e un'assenza di fenomeni temporaleschi, il che significa che il caldo rimarrà costante e persistente. La nottata tra lunedì e martedì sarà caratterizzata da temperature minime intorno ai 25°C, rendendo difficile un vero sollievo anche durante le ore notturne.

Un’allerta per caldo eccessivo viene emessa quando le temperature elevate, associate ad alti livelli di umidità, possono rappresentare un rischio significativo per la salute pubblica. Sono pericolose, in particolare, le condizioni che portano a un’alta temperatura percepita (che combina la temperatura dell’aria con l’umidità).

Questa situazione colpisce specialmente tra le persone più vulnerabili come anziani, bambini piccoli, e chi soffre di malattie croniche. Si consiglia di prestare attenzione ai sintomi dei colpi di calore, che includono vertigini, nausea, mal di testa, e crampi muscolari.

Le autorità sanitarie invitano la popolazione a prendere misure preventive, come evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere molta acqua, e ridurre le attività fisiche all'aperto.