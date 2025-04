Francesca eliminata (a sorpresa) a The Golden Bachelor, l’amarezza dopo la scelta di Massimiliano: “Forse ero troppo per lui”

Milano, 2 aprile 2025 – “Sono colpita da questa decisione. Forse ero troppo per lui, può essere che gli abbia fatto paura". Non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione Francesca, l’imprenditrice milanese protagonista di “The Golden Bachelor” (in onda su Real Time, con la conduzione di Ascanio Pacelli). La puntata andata in onda questa sera, mercoledì 2 aprile, non ha portato alla 59enne meneghina l’auspicato finale. Nell’ultima “cerimonia delle rose” (l’assegnazione di una rosa rossa che segna il passaggio alla fase successiva del dating show), lo scapolo d’oro Massimiliano Pace, ha deciso di portare all’ultima tappa del percorso Valentina e Tiziana, determinando l’uscita di scena dell’elegante manager milanese.

Una decisione sofferta, ha spiegato “Max”. “Sei una donna meravigliosa – ha detto il “bachelor” romano, 61 anni, raggiungendo e abbracciando Francesca dopo dopo l’eliminazione -. Vorrei restare tuo amico. Il tempo con noi è stato ingiusto”. Per il promotore finanziario di Roma Francesca è e resta una donna “profonda e intelligente, che stimo molto". La manager milanese ha detto al compagno di viaggio “Ti voglio bene lo stesso. Hai fatto bene a fare ciò che sentivi”. Massimiliano, congedandosi, ha spiegato: “Hai una bella famiglia (nel corso della puntata ha conosciuto il papà Dino, la figlia Lavinia e l’amica Anna ndr), mi sono piaciuti molto tuo papà e tua figlia. Odio gli addii...Ma questo non è un addio questo vero?” ha aggiunto augurandole “buona fortuna”.

Nonostante la grande affinità tra i due (suggellata anche da un bacio appassionato nella scorsa puntata, che era stato molto commentato sui) alla fine è arrivata l’eliminazione, a un passo dalla finale. “La vera vittoria è uscire se stessi, io esco vincitrice in questo – ha detto alla fine Francesca, tirando le fila dell’esperienza e del percorso fatto.- Voglio un uomo che mi dica che sono perfetta per lui, che non sono troppo qui o troppo là" ha concluso. La decisione ha destato stupore anche nel pubblico sui social: “Francesca la numero uno, la tua eleganza merita molto di più” ha commentato una follower del programma. “Ero convinta scegliesse Francesca, erano molto affini” ha fatto eco un’altra spettatrice.