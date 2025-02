The Golden Bachelor: chi sono le tre Ladies milanesi. La viaggiatrice Oskana, l’imprenditrice glam Francesca e la contessa Cristina

Milano, 7 febbraio 2025 – In arrivo su Real Time un nuovo programma: si tratta di “The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi” che andrà in onda in prima tv assoluta mercoledì 19 febbraio alle 21.30. Il programma (format targato Warner Bros. Television, spin-off di The Bachelor, in onda su ABC con successo da oltre 20 anni) prevede che sedici splendide “Ladies” si “sfidino" per conquistare il cuore di Massimiliano Pace, 60 anni, il “goldn bachelor” (ovvero lo “scapolo d’oro”). A condurre il programma Ascanio Pacelli, protagonista di uno delle prime storiche edizioni del Grande Fratello, dove ha conosciuto la moglie, la valtellinese Katia Pedrotti, a cui è legato da oltre venti anni. Tra le sedici protagoniste del programma anche tre milanesi: Oksana, Francesca e Cristina. Ecco chi sono e le loro storie.

Sessantacinquenne, arriva da San Pietroburgo e vive a Milano. Illustratrice e grafica, si diletta con il teatro d’improvvisazione, balla swing e gioca a golf. Separata e con due figli, ha visitato le 7 meraviglie del mondo e oggi le manca solo l’amore.

Milanese, imprenditrice glamour, 59 anni, è separata, mamma di due figlie e nonna orgogliosa. Ha vissuto tra Londra, Milano e Bruxelles occupando posizioni manageriali in diverse multinazionali. Ama nuotare, andare in barca, sciare e giocare a golf.

Sarcastica e autoironica, ha 59 anni ed è una contessa che vive a Milano. Ha studiato gemmologia a New York e lo sciamanesimo tra la Mongolia e la Siberia. Parla inglese, francese, spagnolo, arabo e tedesco. Ha alle spalle due matrimoni ma ha ancora voglia di perdere la testa per un uomo, che deve essere intelligente, ironico e non narcisista.

Massimiliano (Max per gli amici) Pace è consulente finanziario. Romano, 61 anni, parla inglese, francese e tedesco. È stato sposato per tredici anni con una donna tedesca conosciuta in Germania durante gli studi universitari, fino alla separazione di quasi venti anni fa. “Sono pronto a innamorarmi di nuovo, se è quella giusta. Non esiste un tipo ideale, è più una questione di attrazione chimica e di eleganza”, che è poi per lui il tratto fondamentale in una persona. Non tanto un'eleganza fisica, quanto piuttosto nel modo di rapportarsi alle altre persone. Lo commuove la sofferenza, mentre lo emozionano le cose semplici, proprio perché non ha avuto una vita facile. La sua grande passione è il mare: nuoto, apnea, immersioni e pesca subacquea. Ama fare le vacanze in barca a vela con le due figlie. È sempre stato sportivo, ha giocato a rugby, football americano e squash. Oggi si diletta con il tennis e il golf. È appassionato di cucina, in particolare piatti di pesce.

Il format è incentrato sulla figura del golden bachelor, un affascinante e romantico over 60 che ha deciso di rimettersi sentimentalmente in gioco per avere una nuova possibilità di innamorarsi. Grazie al programma, il bachelor incontrerà sedici splendide ladies e avrà modo di approfondire la conoscenza di ciascuna in una villa da sogno, dove si vivranno situazioni divertenti, dinamiche di gruppo e single dates.

Al termine di ogni episodio, per alcune ladies l’esperienza finirà: durante la cerimonia delle rose, infatti, il bachelor dovrà assegnare una rosa ad ogni signora che desidera tenere ancora in gioco. Nelle fasi finali del programma, il cerchio delle ladies si stringerà sempre di più, fino a quando, nella penultima puntata, ne rimarranno solo tre. A quel punto, il bachelor avrà la possibilità di conoscere più a fondo il loro mondo, passando del tempo con parenti e amici delle signore prescelte. Anche questa puntata si chiuderà con una scelta, sancendo le due ladies finaliste. Nell’ultima puntata, il bachelor partirà separatamente con ciascuna di loro per una sorta di “luna di miele”, prima della scelta finale, quando - con l’omaggio dell’iconica rosa golden - deciderà chi sarà la compagna con cui condividere il resto della vita.