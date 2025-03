Francesca, chi è l’imprenditrice milanese di The Golden Bachelor. Il bacio (che ha fatto impazzire i social), i look glam e la scelta di Massimiliano

Milano, 28 marzo 2025 – C’è un’imprenditrice milanese tra le protagoniste del nuovo programma in onda su Real Time, “The Golden Bachelor”, giunto ormai alle battute finali. La ricetta della trasmissione è semplice e ha per protagonista uno “scapolo d’oro” – in questo caso il romano Massimiliano Pace (Max, per gli amici) – che ha scelto di rimettersi in gioco, cercando l’amore. Il bachelor, 61 anni e di professione consulente finanziario, nel corso della trasmissione ha avuto la possibilità di conoscere 16 ladies e di approfondire la conoscenza di ciascuna di loro. Nell’ultima puntata – attraverso la cerimonia delle rose – Massimiliano ha designato le tre semifinaliste, consegnando a Francesca, Valentina e Tiziana tre rose rosse. Prima di compiere la scelta Max ha spiegato: “Sono emozionato e teso. Ho riflettuto molto, è stata una scelta molto dolorosa, uno dei momenti più difficili da quando siamo qui”. A essere escluse dalla fase finale del programma un’altra milanese, Cristina, e la vulcanica Artemisia. Nella prossima puntata è atteso il momento-chiave dell’incontro con le famiglie e quindi della scoperta dei reciproci mondi “reali”.

L’imprenditrice glam milanese

La milanese Francesca ha subito colpito Massimiliano con la sua eleganza. Imprenditrice glamour, 59 anni, è separata, mamma di due figlie e orgogliosamente nonna. Di origini meneghine, per lavoro ha vissuto anche all’estero, a Londra e Bruxelles, rivestendo ruoli manageriali in diverse multinazionali. Appassionata di sport ama nuotare, andare in barca, sciare e giocare a golf. “Quando i nostri sguardi si sono incrociati – ha spiegato Francesca parlando della “cerimonia delle rose” – l’ho sentito più vicino”.

Il bacio (che ha fatto impazzire social)

Del resto proprio la lady milanese è stata protagonista nell’ultima puntata di un bacio molto appassionato (e molto commentato sui social). “A un certo punto della mia vita ho pensato di non potermi concedere un livello più alto di amore. Oggi mi sono lasciata vivere” ha spiegato. Sull’ipotesi di trasferirsi a Roma, dove il 61enne vive, Francesca ha spiegato: “Potrei seguire la mia attività a Roma perché io per lavoro mi muovo”. Secondo l’affascinante 59enne milanese: “Si trova posto per tutto, si può fare tutto”. La cosa più importante è un’altra: “Il punto è che lo vorrei”, ha detto facendo riferimento a un sentimento cresciuto di puntata in puntata.

Il presentatore è Ascanio Pacelli

Il programma – mantenendo lo spirito del “dating game” esplora nuove dinamiche dell’amore (sulla scia del successo di programmi seguitissimi come il Trono Over di Uomini e Donne), in cui la “visione di futuro insieme” è centrale. A condurre il programma c’è Ascanio Pacelli, che proprio in tv ha trovato l’amore: sono passati oltre 20 anni dall’incontro nella Casa del Grande Fratello con la valtellinese Katia Pedrotti. I due non solo sono rimasti insieme per tutti questi anni, ma hanno anche due figli.