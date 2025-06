Lo scrittore Antonio Scurati sposa la giornalista Marta Stella nella “sua” Venezia

Nozze in vista per il famoso scrittore Antonio Scurati, autore dei cinque volumi sulla storia di Benito Mussolini dai quali è stata tratta la serie Sky “M. Il figlio del secolo“, come il titolo del primo libro della saga dedicata al capo del fascismo. Nell’albo pretorio del Comune di Milano ieri è comparsa la pubblicazione di matrimonio di Scurati e della compagna Marta Stella, giornalista e scrittrice.

Antonio Scurati, 55 anni, autore dei cinque volumi sulla storia di Benito Mussolini

Le nozze

L’atto indica che la cerimonia sarà celebrata a Venezia, dove Scurati è cresciuto, pur essendo napoletano di origine e ormai milanese d’adozione. Lo scrittore 55enne, diventato padre a 40 anni, con l’attuale compagna in procinto di diventare moglie ha avuto una seconda figlia, nata nel 2021.

La carriera

Dal punto di vista della carriera letteraria, Scurati ha esordito con “Il rumore sordo della battaglia” (Mondadori) nel 2003, anno in cui ha pubblicato anche il saggio “Guerra. Narrazioni e culture nella tradizione occidentale“, finalista al Premio Viareggio. Del 2005 è il romanzo “Il sopravvissuto” (Bompiani), vincitore del Premio Campiello e del Premio Nazionale Letterario Pisa per la Narrativa, portato in scena con il titolo di “Socrate il sopravvissuto / come le foglie dalla compagnia Anagoor“, vincitrice del Leone d’argento per il Teatro alla Biennale di Venezia.

Nel 2009 è uscito “Il bambino che sognava la fine del mondo", finalista al Premio Strega, e nel 2015 “Il tempo migliore della nostra vita”, romanzo sulla vita del grande intellettuale antifascista Leone Ginzburg (vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci e del Premio Selezione Campiello). Nel settembre 2018 ha pubblica per Bompiani “M. Il figlio del secolo“, primo volume della saga su Benito Mussolini destinata a raccontare la storia italiana dal 23 marzo 1919, giorno della fondazione dei Fasci di combattimento, fino al 1945.