Marta Stella, chi è la futura moglie di Antonio Scurati

Milano, 10 maggio 2025 – Marta Stella, 37 anni, giornalista e scrittrice, ha fatto della comunicazione al femminile la sua cifra distintiva. Nata a Finale Ligure nel 1988, è giornalista professionista e consulente editoriale. Collabora con importanti testate come "7" del Corriere della Sera e l'inserto letterario del Foglio. Ha curato la sezione “Donne nel cinema” al Milano Fashion Film Festival e fatto parte del direttivo di Sguardi Altrove, il festival internazionale dedicato al cinema femminile. A questi impegni ha affiancato il progetto “Narrate, gente, la vostra terra” realizzato con Antonio Scurati, suo compagno e futuro marito, e il FAI, dedicato alla narrazione del patrimonio culturale italiano attraverso le voci della gente comune.

Antonio Scurati e Marta Stella, nozze in vista a Venezia

La carriera

Dal gruppo Hearst a Vice Media, da Condé Nast alle testate di prestigio: il percorso professionale di Stella attraversa i big dell'editoria internazionale. Iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Roma, durante la pandemia ha co-diretto un cortometraggio per il New Yorker, selezionato dai festival di Los Angeles e New York. Il suo esordio letterario "Clandestine. Il romanzo delle donne" ha conquistato tre candidature ai premi Io Donna, Kihlgren e "Della Resistenza", ora in trattativa per i diritti cinematografici. Pubblicato da Bompiani, ambientato nella Milano di fine anni Sessanta, il libro racconta la storia di una giovane donna costretta ad abortire quando l’interruzione di gravidanza era ancora un reato, prima della legge 194.

Il legame con la Liguria

Il romanzo ha anche un legame intimo con la terra d’origine dell’autrice. In un’intervista, Marta Stella ha spiegato quanto la Liguria sia presente nelle sue pagine, a volte in modo involontario, come una presenza che ritorna. “A volte i luoghi che lasciamo, da cui scappiamo, ci inseguono e ritornano: la Liguria ricoperta dalle colate di cemento, la terra degli ulivi e della speculazione edilizia martoriata dal Dio mattone, è apparsa tra le parole della mia protagonista quasi senza che io me ne rendessi conto”.

La storia d’amore con Antonio Scurati

Marta Stella vive a Milano con Antonio Scurati, scrittore e intellettuale tra i più noti del panorama contemporaneo. La coppia, che ha una figlia nata nel 2021, è prossima al matrimonio. Le nozze si celebreranno a Venezia. Scurati, 55 anni, è diventato padre per la seconda volta proprio con l’attuale compagna, che sta per diventare sua moglie.