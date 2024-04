Manifestazione del 25 Aprile a Milano: sul palco ci sarà Antonio Scurati

Milano, 23 aprile 2024 – Ieri il monologo di Antonio Scurati “bocciato” in Rai è stato letto da una consigliera comunale di Azione in apertura della seduta dell’assemblea civica. Fra due giorni la platea potrebbe essere ben più consistente. Stralci del “pezzo” che sarebbe dovuto essere trasmesso da Rai Tre sabato scorso nell’ambito della trasmissione “Che sarà” potrebbero venire letti in chiusura della manifestazione nazionale convocata, come da tradizione, a Milano per festeggiare l’anniversario della Liberazione. Questa, forse, la formula scelta. Di certo c’è che si cercherà di garantire una valorizzazione al testo sull’attualità dell’antifascismo (e sulle omissioni – per Scurati – della presidente del consiglio Giorgia Meloni riguardo il tema).

Antonio Scurati e Giuseppe Sala

Lo ha rivelato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, fra le personalità che interverranno dal palco allestito in piazza Duomo a conclusione del corteo. Sulla presenza di Scurati sono in corso “ragionamenti” con l’Anpi, ha affermato il primo cittadino. “Antonio – ha proseguito Sala – è anche un mio amico, quindi vogliamo fare qualcosa che sia meglio per noi e per lui. Lo sto sentendo e ci ragioniamo”.

Una formula “per portare anche a Milano la testimonianza di quel suo breve discorso la troveremo. Non so quale adesso, ci stiamo ancora ragionando", ha aggiunto a margine dell'evento elettorale tenutosi a Milano per lanciare la candidatura di Cecilia Strada, l’ex presidente di Emergency che sarà nella lista del Pd alle Europee per la circoscrizione nord-ovest.