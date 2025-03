Virna Toppi a Pechino Express con il marito Nicola Del Freo: la danza, il Teatro alla Scala, il matrimonio e la moda

Virna Toppi e Nicola Del Freo, entrambi primi ballerini del Teatro alla Scala, sono tra i protagonisti della nuova edizione di 'Pechino Express', reality show in onda a partire da oggi, giovedì 6 marzo 2025, dalle 21.15 su Sky Uno. "Uniti nel lavoro come nella vita privata, lasciano scarpette e tutù per zaino e scarpe da trekking", ha detto di loro la produzione. Il viaggio si svolgerà in Asia in compagnia del conduttore Costantino della Gherardesca e dell'inviato Fru.

I #Primiballerini si daranno battaglia per accaparrarsi la vittoria finale su un percorso dalle Filippine al Nepal, passando per il nord della Thailandia. La coppia sfiderà “due leggende dello sport italiano e internazionale”: Jury Chechi e Antonio Rossi nel team dei #Medagliati. In gara poi Scintilla e Federica Camba del team gli #Spettacolari, Jey e Checco Lillo del team i #Magici, Ivana Mrázová e Giaele De Donà che sono le #Atlantiche. Giulio Berruti e Nicolò Maltesi formano il team degli #Estetici, Nathalie Guetta e Vito Bucci sono i #Cineasti, Dolcenera e Gigi campanile sono i #Complici insieme da più di 25 anni, infine Samanta e Debora Togni sono le #Sorelle.

Ma conosciamo meglio Virna Toppi: dalla sua passione per la danza a quella della moda, dall'ingresso al Teatro della Scala al suo ruolo di prima bellerina, dall'amore con Nicola Freo alla nascita della loro figlia Asia.