Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (The Pozzolis Family) si sono separati: “Non siamo più marito e moglie ma siamo ancora una famiglia”

Milano, 4 luglio 2025 – “Ci siamo lasciati per continuare a rimanere famiglia e mantenere una promessa che ci siamo fatti sei anni fa, uniti dal rispetto e dall’amore verso i nostri figli. Ancora assieme. Continuate a credere nell’amore”. Con queste parole Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (conosciuti sui social come The Pozzolis Famiy) hanno annunciato alla loro schiera di follower di essersi separati. Lo hanno fatto a modo loro, con ironia, postando un video dal titolo “Le sei cose che ci hanno detto da quando ci siamo separati”, in cui rispondono ad alcune domande.

Entrambi milanesi, 52 anni lui e 40 lei. Il loro legame è iniziato nel 2013, suggellato dalla nascita di due bambini (nel 2015 e nel 2017) e dal matrimonio, nel 2019. Fino all’annuncio delle scorse ore: “Ebbene si, non siamo più marito e moglie. Ma siamo ancora una famiglia – hanno scritto sui social -. Una famiglia che cambia forma, ma non smette di ridere insieme”. Sì perché nel corso degli anni la coppia nella vita lo è diventata anche dal punto di vista professionale con il progetto “The Pozzolis Family”, che esplora le tematiche legate all’essere diventati genitori.

Cosa succederà adesso? “Pozzolis Family continua in una nuova versione, meno bacetti, più incastri da calendario, ma sempre uniti – hanno spiegato Alice e Gianmarco, insieme nel video -. Perché la famiglia resta. Anche quando si reinventa”. Il logo social del progetto è cambiato: “The NEW Pozzolis Family” con la didascalia “Non più marito e moglie, ma ancora genitori, soci e coinquilini digitali. Comunque Famiglia”.

Centinaia i messaggi a risposta del video, che per molti follower è stato un “fulmine e ciel sereno”. Tra commenti increduli e dispiaciuti, in molti apprezzano la sincerità e l’intelligenza nella gestione di un cambiamento così importante: “Mi dispiace per il dolore che sicuramente avete dovuto affrontare, ma vi auguro ogni bene per questa nuova famiglia” scrive un follower. “Grazie per il bellissimo messaggio” aggiungono in tanti.