È nata Asia, baby étoile figlia di Virna Toppi e Nicola Del Freo: “Il nostro più grande successo”

Milano, 25 agosto 2023 – “Il nostro più grande successo”. Non hanno dubbio i due primi ballerini del Teatro alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, nel commentare la foto postata sui rispettivi profili Instagram: la piccola etoile Asia, frutto del loro amore, appena nata ma già pronta a poppare dal seno della mamma, non ha paragoni rispetto ai trionfi raggiunti su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo dai due giovani: lei è il bene più prezioso.

"Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile” e l’espressione dei loro volti vale più di mille parole. L’immagine è stata postata ieri ma sta già diventando virale.

L’amore e il matrimonio

Virna e Nicola si sono conosciuti da ballerini, a teatro: la danza è stata il loro cupido. La storia d’amore dura 8 anni dietro le quinte della Scala, durante le prove col corpo di ballo tra i migliori al mondo. Nel febbraio 2022 la proposta di matrimonio, in uno chalet in Trentino Alto Adige, dopo una cena intima in un ristorante per sole due persone.

Le nozze sono state celebrate il 16 ottobre 2022, a Villa Subaglio, a Merate, in provincia di Lecco. E la decisione di creare subito una famiglia e di avere un bebè non si è fatta attendere. Dieci mesi dopo è nata Asia.

Virna Toppi e Nicola Del Freo (Foto Instagram)

Chi è la neomamma Virna Toppi

La neomamma Virna Toppi, classe 1992, nata a Lentate sul Seveso, in Brianza, dopo 3 anni di danza, nel 2003 viene ammessa ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, dove si diploma nel 2011. Nell'agosto dello stesso anno viene scritturata nel corps de ballet del Balletto del Teatro dell'Opera di Dresda, con cui danza ruoli da solista in diverse coreografie. Nel giugno successivo torna a Milano per danzare con il corpo di ballo del Teatro alla Scala. Nel 2012 interpreta i suoi primi ruoli di rilievo alla Scala, dove nel 20154 diviene solista per essere proclamata, nel febbraio 2018, prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala.

Chi è il neopapà Nicola Del Freo

Il neo papà Nicola Del Freo, classe 1991, è originario di Carrara. Inizia a danzare a 10 anni e a 14 anni, terminata la scuola dell’obbligo, vola in Germania dove ad Amburgo frequenta la scuola Neumeier, mentre a 19 anni, dopo un’audizione, entra nell’opera di Berlino come demi-solista (coppia di ballerini speculari). Nel 2015 entra alla Scala, due anni dopo è solista e dopo quattro anni vince il concorso ed è primo ballerino (in ciascun corpo di ballo ci sono 6 o 7 solisti e 3 o 4 primi ballerini).