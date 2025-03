Antonio Rossi a Pechino Express in coppia con Juri Chechi, per una sfida olimpica

Il treno riparte, tutti in carrozza. Dal 6 marzo su Sky Uno e in streaming su Now riprende Pechino Express.Questa volta il viaggio comincia nelle Filippine, attraversa il Nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, ai piedi della catena himalayana. Sarà un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà i viaggiatori dall'oceano fino ai piedi della catena himalayana. Zaini in spalla, 9 coppie si sfidano. Tra loro quella dei "medagliati" composta dall'ex canoista Antonio Rossi e dal ginnasta Juri Chechi, tre ori olimpici in due ad Atlanta nel 1996