Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini del Teatro alla Scala: la danza, l'amore e il matrimonio

Milano, 1 aprile 2023 – Galeotta fu la danza: dai primi sguardi alle prove insieme, fino a un amore sbocciato, alla passione e alla decisione di convolare a nozze. Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, si raccontano per la prima volta a 'Verissimo' - salotto televisivo di Silvia Toffanin – , oggi pomeriggio, sabato 1 aprile, alle 16.30, su Canale 5.

Classe 1992, Virna Toppi nasce Lentate sul Seveso, in Brianza. Inizia a studiare danza nel 2000, sua grande passione da quando era bambina. Tre anni più tardi viene ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, dove si diploma nel 2011. Nell'agosto dello stesso anno viene scritturata nel corps de ballet del Balletto del Teatro dell'Opera di Dresda, con cui danza ruoli da solista in diverse coreografie. Nel giugno successivo torna a Milano per danzare con il corpo di ballo del Teatro alla Scala. Nel 2012 interpreta i suoi primi ruoli di rilievo alla Scala e l'anno successivo amplia il suo repertorio. Nel giugno 2014 viene promossa al rango di solista. Nel febbraio 2018 viene proclamata prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Dal settembre 2019 al luglio 2020 danza come prima ballerina del Balletto di Stato Bavarese (Bayerisches Staatsballett). Dall'agosto 2020 torna a danzare alla Scala in veste di prima ballerina.

Nicola Del Freo, classe 1991, è originario di Carrara. La passione per il ballo nasce all’età di dieci anni, quando mamma Anna e papà Paolo lo portano a teatro per uno spettacolo di danza russa. Il piccolo Nicola resta folgorato e a casa dice che vuole studiare nella scuola che insegna a volteggiare in aria. Così inizia a frequentare la danza, ma terminata la scuola dell’obbligo, a 14 anni vola in Germania dove ad Amburgo frequenta la scuola Neumeier, mentre a 19 anni, dopo un’audizione, entra nell’opera di Berlino come demi-solista (coppia di ballerini speculari). Ormai la danza classica è la sua vita e nel 2015 entra alla Scala come corpo di ballo aggiunto; due anni dopo è solista e dopo quattro anni vince il concorso ed è primo ballerino (in ciascun corpo di ballo ci sono 6 o 7 solisti e 3 o 4 primi ballerini). Il curriculum di Del Freo è di prestigio: ha ballato nei più importanti teatri italiani, dalla Scala al San Carlo, dal Brancaccio alla Fenice.

Virna e Nicola si sono conosciuti da ballerini, a teatro. Una simpatia nata tra una prova e l’altra, che poi è diventata una passione e una storia d’amore che per otto anni si è fatta strada nella dura vita di danzatori dietro le quinte del teatro più prestigioso d’Italia e con il corpo di ballo tra i migliori al mondo.

Nel febbraio 2022 è arrivata la proposta di matrimonio, in una chalet di montagna in Trentino Alto Adige, dopo una cena intima in un ristorante per sole due persone con una vista mozzafiato. Le nozze si sono tenute sabato 16 ottobre 2022, a Villa Subaglio, a Merate, in provincia di Lecco.

Virna Toppi e Nicola Del Freo (Foto Instagram)

La celebrazione è stata ambientata all’aperto, nel pieno splendore del foliage autunnale ma con una temperatura quasi primaverile, grazie all'Ottobrata. L’aperitivo si è tenuto davanti nella cornice del giardino all’italiana, di fronte alla facciata principale della Villa, mentre il pranzo ha avuto luogo nelle sale all'interno.

Giorgio Armani ha disegnato gli abiti degli sposi, abiti sartoriali, creati su misura, che hanno valorizzato le personalità e la silhouette da danzatori. Virna ha indossato un abito dalla linea essenziale, con un bellissimo e profondo scollo a V incorniciato da un risvolto sciallato e da polsini in rilievo. Il make up molto naturale è stato curato sempre da Armani Beauty con Luca Mannucci. Cambio look beauty durante il taglio della torta nuziale: Elisa Rampi si è occupata delle due diverse acconciature sfoggiate dalla sposa, da un elegante raccolto a una cascata di onde naturali.