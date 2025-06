Sara e Nicola di Matrimonio a prima vista 2025 stanno ancora insieme? : "Pensiamo a un figlio, trasloco per amore"

Alla scelta finale sono stati tre sì. Ma forse nella (ormai lunga) storia di "Matrimonio a prima vista" non ci sono mai stati tre (parziali) lieti fine così diversi tra loro. Sì, perché le coppie protagoniste di questa stagione del docu reality sono arrivati alla decisione conclusiva attraverso percorsi completamente differenti: da un lato la linearità e l'entusiasmo di Sara Di Lernia, 28enne di Nova Milanese, e Nicola Todde, dall'altro gli alti e bassi di Adele e Giorgio e di Francesca e Alessandro. Se per la giovane lombarda e il suo compagno il "sì" finale è stato senza esitazioni (quasi inevitabile), il discorso è molto differente per le altre due coppie. Questa sera su Real Time alle ore 21.35 appuntamento con l'ultima puntata di questa edizione, il tradizionale speciale "E poi" (già disponibile sulla piattaforma Discovery+), in cui i sei partecipanti raccontano come è andata dopo la fine del programma, a telecamere spente, per scoprire chi è rimasto davvero insieme e chi si ha deciso di prendere strade diverse.