Sara e Nicola a Matrimonio a prima vista 2025: stanno ancora insieme? "Supera tutte le prove"

Milano, 4 giugno 2025 - Un'altra stagione volge a termine. Questa sera alle 21.35 su Real Time in onda la puntata più attesa di "Matrimonio a prima vista": quella della decisione finale. In scena la scelta delle tre coppie di questa edizione (Sara e Nicola, Francesca e Alessandro, Adele e Giorgio), di fronte - come di consueto - ai tre esperti che li hanno selezionati, abbinati e seguiti nel corso del docu reality. Quella targata 2025 è stata una stagione in cui è mancata la coppia "persa in partenza". Va infatti riconosciuto ai sei partecipanti il fatto di essersi messi in gioco fino alla fine, portando tutti a termine l'esperimento. Rispetto ad altri anni, infatti, non ci sono state rotture immediate e - nonostante non siano mancati i frangenti di crisi - c'è stata la volontà di arrivare al traguardo insieme, con le idee più o meno chiare. Anche quest'anno tra i protagonisti della trasmissione c'è una lombarda, Sara Di Lernia, di Nova Milanese. La 28enne, in coppia con Nicola Todde, 33enne di San Paolo D'Enza, si è fatta apprezzare dal pubblico per la sua spontaneità. Settimana prossima (mercoledì 11 giugno) toccherà allo speciale "E poi" (già disponibile in anteprima sulla piattaforma discovery+) che svelerà cosa è successo alle coppie nei mesi successivi alla scelta finale. Una puntata che in passato non ha lesinato colpi di scena e svolte inattese (in negativo ma anche in positivo)