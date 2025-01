Federica Nargi torna a Milano tra casa, pulizie e ufficio: il racconto su Instagram

Federica Nargi è tornata a Milano, la città dove vive insieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie, Sofia e Beatrice, dopo la vacanza di fine anno alle Maldive e l'esperienza di 'Ballando con le Stelle', talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La modella e showgirl si è mostrata sui social mentre si accorge di alcune macchie sulle poltrone e il pavimento di casa e subito si mette all'opera per pulire tutto. "Una maniaca delle pulizie", la definscono in famiglia e gli amici. Poi eccola in ufficio tra i suoi colleghi. L'ex velina è anche imprenditrice nel settore della cosmesi e si informa di come sta procedendo la giornata. Non solo, chiede anche consiglio riguardo il suo look: tagliare o non tagliare i capelli? Lo scopriremo, forse, nei prossimi post.