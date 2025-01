Eventi weekend 10,11 e 12 gennaio 2025: cosa fare a Milano e in Lombardia

Il weekend del 10, 11 e 12 gennaio 2025 offre un ricco ventaglio di eventi a Milano e in tutta la Lombardia, tra cultura, tradizioni e spettacoli. Nel capoluogo lombardo si segnala l’inaugurazione della mostra dedicata ad Anna Kuliscioff, figura simbolo del femminismo e delle lotte sociali, mentre giunge al termine l’esposizione su Puccini. Gli appassionati di musica potranno visitare Milano Vinile 2025, appuntamento imperdibile per i collezionisti e gli amanti del disco.

Anche nelle province lombarde non mancano le iniziative: a Bergamo prendono il via Baf, Arte Fiera, e la Sagra dei Pizzoccheri, a A Cremona, Giovanni Allevi regala al pubblico un’anteprima delle sue vibranti esibizioni al pianoforte prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo il 7 febbraio. Monza ospita lo spettacolo teatrale “Topi. A 20 anni dal G8 di Genova”, mentre a Pavia si riflette sul futuro con un dibattito su intelligenza artificiale e piante guerriere. A Bormio si esplorano i paesaggi innevati con una ciaspolata, e a Sondrio va in scena il Gran Galà del Balletto. Per gli appassionati di storia, c’è l’opportunità di visitare bunker antiaerei. Tantissimi gli spettacoli teatrali tra cui quello acrobatico "OnAir". La tradizione religiosa di Sant’Antonio Abate, del 16 e 17 gennaio, infine, anima diversi borghi, con i primi suggestivi falò e le degustazioni di piatti tipici. Ultimi giorni, infine per visitare molte mostre di presepi, simbolo del periodo natalizio.