Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme al concerto di Max Pezzali. Il “giallo” delle foto sui social

Milano, 9 gennaio 2025 – Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Ferragni, 37 anni, fresca di separazione con Fedez, e Giovanni Tronchetti Provera, 41. A gonfie vele, ma ben lontano dai social, almeno quelli ufficiali dell’imprenditrice digitale che proprio sul racconto social della sua vita privata ha fatto la sua fortuna. I due erano insieme, ieri sera, al concerto di Max Pezzali al Forum di Assago, una delle date del fortunatissimo tour “Max Forever - Questo Forum non è un albergo”. A immortalarli, insieme, una foto pubblicata su Instagram da Debora Palamatti, moglie del cantante pavese. Ma i più attenti hanno notato che nelle stories pubblicate da Ferragni durante il concerto, Tronchetti Provera non c’è mai.

Anzi, da quando è iniziata la loro liason, i due sono stati immortalati insieme dai fotografi in più occasioni, ma nessuno scatto di coppia è mai apparso sui canali social di Chiara. La stessa cosa è successa durante le vacanze di Natale, trascorse insieme a Sankt Moritz. Perché? Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia ci sarebbe un “accordo di coppia” finalizzato a tenere basso il profilo della famiglia Tronchetti Provera, nota dinastia di industriali italiani. Per evitare l’esposizione mediatica a cui i Ferragnez invece ci hanno ampiamente abituato, i due dovrebbero evitare di condividere foto insieme sui social e lei dovrebbe astenersi da rilasciare interviste in cui si esponga sul rapporto con il nuovo fidanzato.

Anche perché, bisogna ricordarlo, Ferragni ha la reputazione “macchiata” da un’indagine per truffa aggravata, per il caso pandoro Balocco. La vicenda non si è ancora conclusa, anche se l’influencer potrebbe evitare il processo dopo aver trovato un accordo con il Codacons.

Un caso, però, che se potrebbe inquietare la famiglia Tronchetti Provera, non inquieta Provera Jr che nei giorni scorsi ha già incontrato anche i figli di Chiara, Leone e Vittoria. E c’è anche chi (il solito Fabrizio Corona) insinua che i due potrebbero presto annunciare un figlio insieme. Che, ne siamo certi, sarebbe molto meno esposto sui social rispetto ai fratelli maggiori.