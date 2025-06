Treviglio, l’auto in vendita passa da 7mila a 700 euro “perché è ammaccata”. Ma è una truffa, tre denunciati

Bergamo, 14 giugno 2025 – Aveva deciso di vendere la sua auto, una Bmw serie 1, ma si è trovato nel bel mezzo di un tentativo di truffa sventata grazie all'intervento della Polizia locale di Treviglio.

E’ successo a Treviglio venerdì pomeriggio. Un pensionato di 65 anni, dopo aver pubblicato online l’annuncio della vendita della sua ‘Bmw serie 1’,viene contattato da un possibile acquirente. Si incontrano per definire la vendita e il successivo passaggio di proprietà dell'autovettura. Viene definita la cifra, 7mila euro, ma una volta arrivati all’agenzia di pratiche automobilistiche, il possibile ‘acquirente’ - dopo aver distratto l’anziano - lo induceva a firmare l’atto di vendita dove era però riportato il valore di 700 euro.

Una volta usciti, il 65enne si è visto avvicinare da altri due individui i quali chiedevano insistentemente la chiave del veicolo, dicendogli che la macchina essendo ammaccata aveva un valore di 700 euro, come dichiarato nell’atto di vendita. L’anziano, resosi conto di quanto accaduto, non si è fatto prendere dal panico, è salito in auto chiudendosi dentro e lasciando all’esterno i tre truffatori, che con fare minaccioso cercavano di impossessarsi delle chiavi del veicolo. Fortunatamente, la scena è stata notata da una pattuglia della Polizia locale di Treviglio, impegnata in un servizio di controllo del territorio che è subito intervenuta.

I tre truffatori risultavano già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi. A loro carico è scattata la denuncia per truffa aggravata in concorso.