Fedez, l'addio all’amata nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto”. Il messaggio della famiglia

Milano, 11 giugno 2025 - “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia” con questo messaggio e una carrellata di foto il rapper Fedez ha salutato la “nonna Ciana”, mamma di Annamaria Berrinzaghi (la mamma di Fedez, per tutti Tatiana). Luciana Violini, molto conosciuta e amata dai follower del cantante di Rozzano (Milano), aveva compiuto il 29 marzo scorso 94 anni. Una presenza forte e molto importante per il rapper di 35 anni.

Nel corso degli anni il rapper ha condiviso molte foto e video in compagnia della nonna, che ha sempre mostrato una grande dose di ironia. Nel 2022 Luciana aveva avuto un incidente: cadendo si era rotta il femore. In quell’occasione Fedez era andata a trovarla dopo l’intervento, portando alla nonna un mazzo di fiori: “Sono troppo contento che tutto sia andato per il meglio" aveva aggiunto postando la foto in cui le stampava un bacio sulla guancia. Nonna Luciana nel corso della pandemia era finita al centro di un botta e risposta tra l’allora moglie di Fedez Chiara Ferragni e la Regione Lombardia, per le tempistiche relative alla somministrazione del vaccino anti Covid.

Nonna Luciana era anche apparsa nella prima stagione di “The Ferragnez”, la serie che raccontava la vita della coppia più seguita dei social. Nella serie la nonna – appassionata di carte – aveva anche indovinato il piazzamento di Fedez al Festival di Sanremo. Migliaia i messaggi di vicinanza sui social, a commento del post del rapper. Segno dell’affetto che i fan del cantante riservavano alla nonna. “I nonni dovrebbero essere eterni” commentano in molti su Instagram, condividendo il dolore per la perdita dell’amata parente.