I Patagarri e “L’ultima ruota del caravan”: l’album d’esordio della band di Milano (stasera al Mi Ami Festival) registrato in un tendone da circo

Milano, 23 maggio 2025 – Ecco “L’ultima ruota del caravan”, album d’esordio de I Patagarri, la band lanciata dall’utima edizione di X Factor (si sono classificati al terzo posto alle spalle di Mimì Caruso e dei Les Votives). Il progetto, a cui si sono aggiunti i due singoli già usciti “Sogni” e “Caravan” (l’inedito presentato a X Factor ndr), non nasce in uno studio patinato, ma sotto un vero tendone da circo, nell’atmosfera della Birreria Le Baladin a Piozzo (Cuneo), dove la musica prende vita in presa diretta. A rendere questo viaggio speciale c’è anche l’apporto del produttore Taketo Gohara, il cui talento ha saputo valorizzare ogni sfumatura del suono.

L’album è nato dal desiderio di raccontare il mondo con sincerità, lontano dalle convenzioni del mercato musicale. Un disco che non ha paura di suonare “sporco” e che ci porta direttamente nelle strade, tra le voci, le contraddizioni e le speranze di chi vive ai margini, lontano dai riflettori. Dentro ci sono dieci storie. Dieci vite ai margini.

Proprio stasera, venerdì 23 maggio, per celebrare l’uscita del disco, I Patagarri saliranno a sorpresa sul palco del MI AMI Festival, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla musica indipendente. Di seguito la tracklist de “L’ultima ruota del caravan”: “Diavolo”; “Sogni”; “Willy”; “Io non ti conosco”; “Caravan”; “Sole zingaro”; “Mutui”; “Scimmia”; “Il camionista”; “Il pollo”

Un periodo importante per la band meneghina, che ha iniziato dai mercati rionali della città per conquistare, data dopo data, i palchi di tutto il Paese. Fino alla convocazione a una delle manifestazioni musicali più attese e partecipate dell’anno, in concerto del Primo Maggio a Roma, (dove è scoppiato il caso per la frase “Free Palestine” scandito dal frontman Francesco Parazzoli) . I Patagarri (il cui nome è un omaggio al trio Aldo, Giovanni e Giacomo) sono reduci dal successo delle date triplicate all’Hacienda di Roma e all’Alcatraz di Milano, uno dei templi della musica live della città.