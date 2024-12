I Patagarri a Milano, il quintetto jazz di X Factor incontra i fan: “Pronti a tutto ciò che verrà adesso (reggiseni inclusi)”

Milano, 12 dicembre 2024 – Sabato 14 dicembre alle 17, nel negozio Sky di Corso XXII Marzo 5, I Patagarri saranno i protagonisti di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontreranno i loro fan. Un’occasione per conoscere da vicino il quintetto jazz terzo classificato nel corso della finale dello show, andata in scena la settimana scorsa da piazza del Plebiscito a Napoli. La band, composta da cinque ragazzi di Milano, è stata la grande sorpresa dell’edizione appena terminata (che ha incoronato Mimì Caruso): scelti da Achille Lauro per la sua squadra, hanno conquistato (per primi) l’accesso alla finale, a suon di jazz ed esibizioni travolgenti. E grazie anche a un inedito molto apprezzato (“Caravan”).

Ma chi sono i Patagarri? La band (che deve il suo nome al trio Aldo, Giovanni e Giacomo) è composta da Francesco Parazzoli, Jacopo Protti, Daniele Corradi, Giovanni Monaco e Arturo Monico . Sono un quintetto swing e swag che prende ispirazione dai suoni di New Orleans, trasformando grandi classici della musica italiana in un elettrico gipsy jazz mescolato al rap. La loro gavetta è iniziata nei mercati rionali di Milano: alle Audizioni hanno spiegato di aver provato l’esperienza a X Factor grazie agli incoraggiamenti delle loro prime fan, le “nonnine” milanesi. Si sono fatti amare dal pubblico con il medley di Alleluja, Tutti Jazzisti! e Hey Pachuco, con le loro versioni di Stayin' Alive dei Bee Gees e di Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, per poi far ballare tutti sulle note del loro inedito Caravan.

Nei giorni scorsi sui social la band aveva dedicato un messaggio a tutti coloro che li hanno supportati nell’avventura a X Factor: “In questo incredibile viaggio abbiamo sentito la forza di un’onda che solo la musica può scatenare. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e supportato con un entusiasmo che va oltre ogni aspettativa – hanno scritto su Instagram -. Un enorme grazie va ai nostri compagni di questa avventura; ogni momento trascorso insieme ha arricchito la nostra esperienza, insegnandoci il valore della collaborazione e dell’amicizia. Ringraziamo Achille Lauro e tutto il suo team per aver creduto nella nostra musica. La vostra fiducia e il vostro supporto sono stati fondamentali. Dopo qualche giorno di ritiro spirituale (e non), siamo pronti a tutto ciò che verrà adesso, reggiseni inclusi”.

Nel loro Meet & Greet i Patagarri risponderanno alle domande dei fan, faranno foto e firmeranno autografi e sveleranno tutti i retroscena della loro esperienza nel talent show: dalla vita nel Loft insieme agli altri cantanti concorrenti al rapporto creatosi con Achille Lauro, dalle emozioni delle performance sul palco agli obiettivi dopo X Factor.