Lazza e quattro giocatori del suo Milan: scatto social dopo il concerto

Milano, 25 gennaio 2025 – Poker rossonero all’ultimo concerto milanese di Lazza. Il rapper, noto tifoso milanista, ha accolto nel backstage del Forum quattro giocatori della sua squadra del cuore. Ruben Loftus-Cheek, il capitano Davide Calabria, la speranza Francesco Camarda e Theo Hernandez hanno assistito allo show, il terzo di questa stringa di quattro – numero che ritorna – spettacoli del Locura Tour 2025.

I quattro giocatori del Milan e Lazza nel backstage del Forum (Instagram Lazza)

Un vero e proprio impegno quasi sportivo per l’autore di “Cenere”, che nel concerto si carica sulle spalle addirittura 37 brani, senza band di supporto, ma con una serie di amici che hanno partecipato alle date milanesi.

Lo scatto

Al termine del live Lazza ha voluto immortalare il momento dell’incontro con quattro suoi beniamini, in una foto successivamente postata su Instagram. Il rapper è in primo piano, circondato dai quattro calciatori. Davide Calabria – grande fan dell’hip-hop e dello stesso Lazza – indica l’artista con un dito.

I commenti

Sotto il post, fra l’altro, sono comparsi i commenti degli stessi protagonisti dello scatto. Camarda ha lasciato un emoji di una faccia con le stelle al posto degli occhi, mentre Calabria ha postato tre immagini di cuori fatti con le mani.

Fra i commenti dei fan ce n’è qualcuno riferito allo scatto con i milanisti. C’è chi scrive “Finalmente la nuova punta per il Milan”, con riferimento agli obiettivi di calciomercato dei rossoneri, a caccia di un attaccante da affiancare a Morata e Abraham. O chi, ironicamente, si rivolge direttamente al rapper scrivendo “Dovresti essere onorato di aver fatto una foto con Davide Calabria”.

Lazza in concerto al Forum (Ansa)

Lazza e il Milan

Lazza non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan. Lo si è spesso visto sulle tribune di San Siro, in alcune occasioni al primo anello blu, sotto la Curva Sud. In un’intervista ha detto di aver chiamato il figlio Noah, (anche) come il giocatore del Milan Okafor ma che, in realtà, avrebbe voluto chiamarlo Zlatan, in omaggio a Ibrahimovic. Greta Orsingher, però, la sua compagna, l’ha fatto desistere e ripiegare su Noah.

Milan a parte, il rapper milanese è atteso da stagioni intense quanto ricche di soddisfazioni. Partirà in primavera per un tour in Europa. A luglio, invece, il 9, sarà a San Siro, per un concerto che si prevede grandioso e pieno di sorprese.