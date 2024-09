Lazza e il nuovo album Locura, nell’attesa spunta un’installazione artistica in centro a Milano

Milano, 10 settembre 2024 – Se con Locura Opera N.1 Lazza ha dato prima prova di voler giocare un campionato tutto suo, ideando un evento live mai visto in Italia, l’attesa per il nuovo disco (fuori il 20 settembre per Island Records e già disponibile in pre-order) entra ora sempre più nel vivo e per il toro simbolo di Locura è tempo di scendere in campo, in pieno centro a Milano.

Lazza e il toro simbolo di Locura a Milano

Per vivere ore di pura locura e calarsi nell’immaginario del disco vivendo esperienze immersive, a partire da oggi, martedì 10, e fino al 15 settembre i fan del cantante milanese troveranno installata in Piazza XXV Aprile una teca in plexiglass interattiva contenente un toro metallico, riproduzione di quelli immortalati sulla cover del nuovo album, opera visiva ispirata alla serie grafica di Francisco Goya dedicata alla tauromachia.

Attraverso l’impianto audio diffuso per tutta l'installazione, sarà inoltre possibile ascoltare ogni giorno, dalle 12 alle 22, un assaggio sonoro di Locura, anticipazione in versione strumentale del viaggio musicale che partirà ufficialmente il 20 settembre e che non mancherà di riservare ulteriori sorprese.