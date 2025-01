Lazza di prende il Forum di Assago: maxi show, scaletta da 37 brani e un palco a forma di diamante

Milano – Lazza conquista l'Unipol Forum di Assago, per una delle ultime tappe del suo nuovo tour, con uno show fatto per stupire. Una scaletta pensata per le grandi occasioni, composta da 37 brani (ma solo quando non ha ospiti sul palco) e un occhio di riguardo all'ultimo album dato alle stampe, quel 'Locura' certificato triplo disco di platino. "Ho voluto pensare a qualcosa di diverso per questo tour - ha raccontato Lazza prima di salire sul palco - a cominciare dal fatto che questa volta con me non c'è una band. Il concerto è quasi uno Spotify, però dal vivo. L'idea era proprio quella di non replicare niente, a cominciare dal palco che allo scorso giro era bello ma semplice. Volevo dare precedenza ad altro e giocarmela sull'aspetto estetico".

Lo show

L'idea si è presto trasformata in pratica, con un palco è uno show pensati per stupire. Lazza ha ideato uno show fuori dagli schemi, curato nei minimi dettagli e con un palco a forma di diamante. "L'ho pensato quando 'Sirio' stava per essere certificato Disco di Diamante - ha scherzato Lazza - e se non fosse stato così mi sarei inventato qualcosa. Sto vivendo un bel periodo e mi sto godendo tutto quello che raccolgo da un album che è stato difficile da realizzare, considerato anche il precedente ('Sirio') che era difficile da replicare".

Il tema

Il lavoro sul 'Locura Tour 2025' è anche frutto di un lavoro creativo e tecnico frutto della collaborazione di Lazza con lo Studio Blearred ed Eleonora Peronetti. Il tema che ha ispirato il palco è lo specchio di quello dell'album 'Locura', ovvero il rapporto tra l'artista, la follia e il successo. Da qui, le scenografia simbolica tra monoliti conficcati nel palco, lastre di cemento spaccate da cui emergono fasci di luce pulsante. L'idea, quella di rappresentare le crisi creative che confondono la comfort zone dell'artista, per poi creare nuova arte.

Gli ospiti

Uno show all'insegna della potenza visiva e sonora, da 'Zeri in più' a 'Dolcevita', per un totale, questa sera, di 39 titoli, perché sul palco passano anche diversi ospiti, a cominciare da Kid Yugi e Ghali, seguiti da Noyz Narcos, Capo Plaza, Tony Effe e Tedua. Non poteva mancare Sfera Ebbasta che entra su 'Piove', 'Fentanyl' e 'G63'. C'è anche un blocco semi-acustico, con pianoforte in scena, su 'Overfoure', 'Buio davanti', 'Senza rumore' e 'Morto mai'.

Le date

Dopo Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna e Milano, i concerti a suon di sold out di Lazza toccheranno anche Firenze (27 gennaio) per chiudere a Roma (30 gennaio). A seguire, un tour europeo di 11 date nel mese di aprile, tra Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, Stoccarda, Zurigo, Vienna e Monaco. A luglio, poi, per Lazza sarà la volta degli stadi, il 5 a Lignano Sabbiadoro e il 9 a Milano, allo Stadio di San Siro.