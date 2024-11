È nato il figlio di Lazza e Greta Orsingher: “Benvenuto all’erede, welcome Noah”

Milano, 14 novembre 2024 – Lazza è diventato papà. Fiocco azzurro per l’artista milanese e la compagna Greta Orsingher. Come reso noto dallo stesso rapper, Jacopo Lazzerini, ieri è nato il piccolo Noah. L’annuncio è arrivato attraverso una storia su Instagram: “Benvenuto all’erede, welcome Noah” ha scritto il rapper svelando il nome scelto del suo primogenito. Il bimbo –come si legge nella correzione alla storia fatto da Lazza - è nato alle 12.08 p.m. (e non “a.m.” come scritto inizialmente). Un errore di orario su cui ha scherzato anche dalla neo mamma, che nelle scorse ore ha condiviso uno scatto in cui si concede un qualche attesa coccola alimentare post parto.

Lazza e Greta Orsingher annunciano di aspettare un figlio (Foto Instagram)

La coppia nel maggio scorso aveva annunciato di essere in dolce attesa (sempre con un post su Instagram). “Minizzala”, avevano scritto i due nella didascalia della foto in cui faceva capolino il pancino della modella e influencer (nota anche per la sua partecipazione a “Uomini e donne” di Maria De Filippi). Qualche settimana fa, in occasione del compleanno della compagna, il rapper le aveva fatto una dedica attraverso i social, parlando anche dell’imminente allargamento della famiglia: “Sembrerai per sempre una ragazzina e sarai una mamma incredibile” le aveva scritto in un post.