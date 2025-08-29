Chiara Ferragni cede al fascino dell’arrampicata: “Ho provato per la prima volta”

Anche Chiara Ferragni ha ceduto al fascino dell’arrampicata. La nota influencer, 38 anni, ha condiviso su Instagram foto e video del suo debutto in una palestra di arrampicata. “Ho provato questo per la prima volta” ha scritto l’imprenditrice digitale postando gli scatti che la vedono immersa in questa attività sportiva, molto gettonata negli ultimi anni, che richiede concentrazione, equilibrio e forza.

Arrampicata sempre più diffusa

Nelle palestre di arrampicata – ormai sempre più diffuse anche a Milano e in Lombardia – è possibile praticare l'arrampicata sportiva, salendo una parete (in questo caso artificiale). Questa attività oltre a rafforzare e tonificare il corpo consente anche di migliorare migliorando equilibrio e coordinazione e liberarsi dallo stress.

Il debutto di Chiara Ferragni

Nel video postato nelle scorse ore su Instagram si vede l’influencer alla fine del suo percorso sulla parete, sorridente anche se non propriamente a suo agio (del resto, era il suo primo tentativo). Bardata come si conviene in questi casi, Chiara Ferragni si è messa alla prova con la scalata della parete. Negli scorsi mesi l’influencer aveva seguito dei corsi di equitazione, un sogno che coltivava sin da bambina.

Vacanze estive e cambiamenti

L’imprenditrice digitale è reduce dalla vacanza a Ibiza (con la prima foto “ufficiale” insieme a Giovanni Tronchetti Provera) e nell’isola greca di Kos insieme ad alcune amiche e alla sorella Valentina. Un’estate molto diversa da quella dell’anno scorso, quando l’influencer si stava ancora “riprendendo” dalle conseguenze pubbliche e personali del pandoro gate e dalla rottura con l’ormai ex marito Fedez.