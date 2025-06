Michelle Hunziker sirena in Sardegna: “Che spettacolo, il mare più bello del mondo”

Vacanza a tutto sole e relax per Michelle Hunziker. La conduttrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti e video delle sue giornate in Sardegna. “Quando il profumo del ginepro ti pervade sai che sei in Sardegna” ha scritto sui social la presentatrice di “Striscia la Notizia” condividendo nelle storie un video con gli impareggiabili scorci dell’isola, tra spiagge dorate e acque cristalline.

Una pausa di relax e sole

La conduttrice si è recata nella zona della Costa Smeralda (una delle più amate e frequentate dell’isola) per qualche giorno di mare, dopo un periodo molto intenso sul fronte professionale, tra la presenza quotidiana nel tg satirico di Canale 5 al fianco dell’amico Gerry Scotti e la grande avventura all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

La conduzione dell’Eurovision Song Contest 2025

Michelle ha co-condotto la finale che ha incoronato come vincitrice di quest’anno l’Austria (con un ottimo piazzamento dell’Italia, quinta classificata con Lucio Corsi e la sua “Volevo essere un duro”). La conduzione dell’evento musicale internazionale è stato per la conduttrice di origini svizzere “un sogno che si realizza”).

Il tuffo “nel mare più bello del mondo”

Rilassata e sorridente Michelle Hunziker ha sfoggiato uno dei primi costumi della stagione per un tuffo nell’acque del Mediterraneo: “Primo tuffo nel mare più bello del mondo” ha scritto su Instagram. Si tratta, come ha precisato la conduttrice, dei “primi giorni di vacanza” di questa estate 2025. E sono molti i vip che negli ultimi giorni si sono concessi pause di relax al mare o in montagna.