Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza insieme alle Maldive: “Abbiamo colonizzato l’isola”

Milano, 3 marzo 2025 – Super vacanza alle Maldive per Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Le due presentatrici tv sono partite con le rispettive figlie (tranne Aurora Ramazzotti, ndr) per un soggiorno extralusso ed extrarelax ad Athuruga nell’atollo Ari.

“Abbiamo colonizzato l'isola! Siamo 16 amici! Grateful”, ha scritto Michelle sul suo profilo Instagram postando la fotografia di una spiaggia da sogno e regalando uno scatto del suo lato B praticamente perfetto. Risultato dei suoi allenamenti giornalieri tra pesi e arti marziali.

Anche Ilary ha pubblicato un video mentre passeggia sulla sabbia, in riva al mare, con un abito lungo a bretelline che le lascia quasi completamente la schiena scoperta. Impossibile trovare difetti anche nel suo fisico.

Michelle Hunziker

Dopo il viaggio in Lapponia con le figlie Sole e Celeste, stavolta Michelle ha deciso di concedersi una vacanza al caldo e in compagnia di numerosi amici, ma nessun fidanzato. La presentatrice tv, che lo scorso gennaio ha compiuto 48 anni, si dichiara infatti single, anche se è stata pizzicata di recente in montagna con Alvise Rigo. Questi giorno alle Maldive sono la pausa perfetta per trovare la giusta carica in vista del prossimo impegno lavorativo: la conduzione dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà nella sua amata Svizzera.

Ilary Blasi

Di recente, invece, Ilary Blasi si era concessa una romantica vacanza sulla neve a Courcheval. E adesso ha preferito andare al mare insieme alle figlie Chanel e Isabel. immancabile, però, il compagno Bastian Muller. Nelle prossime settimane, la 43enne romana sarà impegnata con ‘The Couple’, il nuovo programma di Canale5.

Un’amicizia speciale

“Io e Michelle ci conosciamo da tanti anni. Poi abbiamo fatto una vacanza anni fa in Sardegna e da lì abbiamo instaurato un bel rapporto”, ha raccontato Blasi, nel quinto episodio della serie’ ‘Ilary’, in onda su Netflix. E Hunziker ha aggiunto: “Eravamo sdraiate sui lettini, ci siamo un po’ confidate. Io le ho raccontato in che periodo della mia vita ero”. Da quel momento in poi, l’amicizia si è consolidata negli anni, sebbene conducano due vite diverse, in due città diverse. Una vive a Milano, l’altra a Roma. E anche il carattere non è proprio simile. “Siamo due mondi completamente opposti – ha detto Michelle – Lei è romana, caciarona, non ha voglia di fare una mazza, sdraiata sul divano con la ciabatta. Io sono svizzera, mi sveglio alle 6, vado ad allenarmi tutti i giorni, però andiamo d’accordo”. Ma forse è proprio in questa diversità, con una buona dose di autoironia, che le due presentatrici tv hanno trovato il segreto per essere unite e volersi bene.