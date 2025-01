Il super party di Michelle Hunziker: festa di compleanno a Milano con amici vip, look glam e karaoke

Milano, 25 gennaio 2025 - Una Michelle Hunziker raggiante ha festeggiato in grande stile il compleanno, con un party con karaoke in un noto locale in centro a Milano (Savini in Galleria Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo). La conduttrice ha compiuto ieri 48 anni e ha celebrato la ricorrenza con la primogenita Aurora Ramazzotti e tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Michelle ha postato alcune foto e alcuni video della serata, compreso il suo - spettacolare - arrivo nel locale, sulle note di "Let me entertain you" di Robbie Williams. La serata è poi proseguita tra canti a squarciagola, tanto divertimento e l'immancabile momento della torta con le candeline. Ecco cosa è successo al party milanese della futura conduttrice dell'Eurovision Song Contest in programma a Basilea nonché uno dei volti più amati della nostra tv.