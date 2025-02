Michelle Hunziker e Alvise Rigo: amicizia o qualcosa di più? Le foto in montagna e quell’augurio d’amore nel tatuaggio

Milano, 5 gennaio 2025 – Un nuovo amore all’orizzonte per Michelle Hunziker? La conduttrice, che ha da poco festeggiato il compleanno con un super party in centro a Milano, è stata pizzicata da “Chi” in montagna a Sankt Moritz in compagnia dell’ex rugbysta e modello Alvise Rigo (noto al grande pubblico per aver partecipato all’edizione 2021 di “Ballando con le stelle”. Tra i due, come rilanciano le foto del settimanale, una grande complicità durante i momenti di relax tra una sciata e l’altra. Quella tra la presentatrice e il 32enne veneto è una semplice amicizia o qualcosa di più? Solo il tempo potrà dirlo.

Quel che è certo è che si tratta di un periodo molto intenso per Michelle Hunziker: a maggio presenterà l’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea (insieme a lei Hazel Brugger, e Sandra Studer). Un momento d’oro sul fronte professionale ma non solo. Come detto la conduttrice ha da poco festeggiato il suo compleanno, circondata dall’affetto di tanti amici e colleghi. Una serata magica (“La miglior festa di compleanno di sempre” ha chiosato Michelle raggiante) tra karaoke e l’immancabile torta con le candeline. Presente, in prima fila per festeggiare la ricorrenza, Aurora Ramazzotti, la primogenita della conduttrice tv, insieme al compagno Goffredo Cerza (che l’hanno resa nonna per la prima volta, con l’arrivo del piccolo Cesare).

Un momento “magico” su tanti fronti. E un nuovo amore potrebbe essere la “ciliegina” sulla torta. Nelle scorse settimane la conduttrice e la figlia Aurora si erano fatte lo stesso tatuaggio, con la scritta in tedesco “Liebe ohne Leiden”, ovvero “Amore senza sofferenze”. La conduttrice aveva spiegato così la scelta di quelle tre parole. “"Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità ,romantico , una persona che rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi – aveva spiegato su Instagram postando una foto dei tatuaggi -. Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner…l’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza”. La conduttrice svizzera ha poi concluso: “Liebe ohne Leiden. Un augurio d’ amore di una mamma per sua figlia ( che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma( che lo troverà).Ti amo”. Insomma, la stessa Hunziker non ha nascosto il desiderio di un nuovo grande amore.