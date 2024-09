Katia Follesa e Angelo Pisani: “Noi, felicemente separati”. Quando percorrere strade diverse non è sinonimo di rottura

Milano – “Io e Angelo ci siamo separati, felicemente separati". Con queste parole Katia Follesa e Angelo Pisani hanno annunciato (sorridenti e uniti) la fine del loro matrimonio, dopo quasi 20 anni d’amore. “Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse – hanno spiegato i due attori. -. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo”.

Follesa e Pisani, hanno cominciato a frequentarsi all’inizio degli Anni Duemila complice Zelig, il programma dove entrambi lavoravano (lei in coppia con Valeria Graci, lui nel duo Pali e Dispari). Da lì – lentamente – è nato l’amore, che ha portato (nel 2010) ad allargare la famiglia. Come spiegato dai diretti interessati la separazione non sarebbe recentissima, ma già scoccata da qualche tempo. “Non l’abbiamo detto prima perché semplicemente non fregava niente a nessuno ma siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, tante congetture. Ci siamo detti: ‘ma facciamo che lo diciamo noi’?” E così è stato. Per farlo hanno scelto un video su Instagram, dove si sono mostrati sorridenti e a loro agio.

Per entrambi è stato infatti importante ribadire che la scelta condivisa non li ha allontanati. Il messaggio è forte e chiaro: è possibile lasciarsi e mantenere intatto un sentimento di affetto e stima reciproca, anche quando si appartiene a un mondo a tratti percepito come a sé stante come quello dello spettacolo. Parole apprezzate anche da colleghi e follower della coppia. Non a caso tra i “like” al post appare quello di Ambra Angiolini, che con il cantante Francesco Renga ha attraversato una situazione simile: la presentatrice e il cantante hanno preso strade diverse ma sono ancora oggi profondamente legati e in ottimi rapporti.

“Che sia di lezione a molte persone incapaci di separarsi serenamente e con rispetto e che nonostante la separazione continuano a sostenersi e ad esserci!” ha commentato la cantante Karima (che in molti ricorderanno anche per la sua partecipazione a una delle prime edizioni di “Amici”). Tra i tanti messaggi di supporto dei follower spicca anche quello dell’amica e collega Valeria Graci, che scherza: “Ehhh ma raghi se però non dite che l’amante di Angelo sono io a che serve tutto questo??”. Se l’affetto è intatto anche il sodalizio artistico è più forte che mai: saranno insieme sul palco del Teatro Lirico Milano per tre date (24, 25, 26 ottobre) con lo spettacolo “Ti posso spiegare”.