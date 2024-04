Katia Follesa e Angelo Pisani, chi sono i due comici: la figlia Agata, la malattia di lei e la separazione

Milano, 5 aprile 2024 – Il sodalizio nel lavoro pare continuare ma l’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani sembra finito ormai da tempo. L’indiscrezione trapelata negli ultimi giorni sembrerebbe confermata da certe affermazioni che la comica milanese, di origini siciliane, aveva rilasciato in tempi non sospetti: “C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate – aveva detto l’attrice -. Da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”.

Era il 2022 e l’attrice aveva specificato: “Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa dimensione”.

L’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Lui, nei Pali e Dispari, aveva attirato l’attenzione di Katia che ancora non aveva solcato il palco di Zelig: la comica racconta di essere stata presa dalla simpatia di Pisani, milanese classe 1974, di averlo pedinato per anni finché lui non ha ceduto. Un “amore a prima vista” per lei, un affetto viscerale per lui, che ha più volte visto in Katia una compagna in grado di capirlo in ogni sua sfaccettatura: di certo inzialmente entrambi non si sarebbero immaginati di costruire un famiglia insieme.

Follesa e Pisani, una coppia in cui la comicità è sempre stata al primo posto, avevano cominciato a frequentarsi nel 2006 complice Zelig, il programma dove entrambi lavoravano. Da lì l’unione prima sentimentale e poi professionale li ha uniti rendendoli una coppia amatissima dai fan.

La figlia Agata

Nata nel 2010, Agata è l’unica figlia della coppia, coccolatissima dai genitori e parte di una famiglia che più volte si mostra sui social e in televisione, come in occasione di Social Family, sit-com del 2020 che riprende da vicino la vita della famiglia Follesa – Pisani.

Vita famigliare anche raccontata nel libro “Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo)” scritto dalla coppia ed edito da Mondadori.

“Una gravidanza bellissima”, aveva riferito Katia, dove i problemi sono sorti successivamente, come il baby-blues di cui ha sofferto, ovvero la condizione di instabilità emotiva che colpisce tantissime neo-mamme immediatamente dopo il parto e nei giorni ad esso successivi. Agata è cresciuta e oggi è una piccola donna, spesso sorridente nelle foto che i genitori mostrano orgogliosi sui profili social.

La malattia di Katia Follesa

Non solo la difficoltà iniziale della maternità ma Follesa ha dovuto affrontare anche un problema cardiovascolare, scoperto nel 2020: la vista che tutto d’un colpo era diventata annebbiata l’aveva spaventata a tal punto da recarsi immediatamente in pronto soccorso e così scoprire il problema di cui soffre.

“Sono cardiopatica” ha più volte dichiarato la comica, che è anche testimonial di un progetto — il Cor del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation — che intende migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici e creare campagne di prevenzione per le patologie cardiovascolari.

La prima separazione

Non è la prima volta che i venti di crisi scuotono la coppia: già nel 2015 Katia Follesa e Angelo Pisani avevano affrontato una separazione ma era stata un allontanamento “anomalo”, continuavano a vedersi e ad andare in vacanza insieme. E quindi, nel 2017 ci avevano riprovato ma non avendo accantonato le questioni personali, dopo i primi tempi positivi i problemi erano tornati a galla: la terapia aveva aiutato a smussare gli spigoli di entrambi fino alla capitolazione finale, almeno per ora.

“Raramente trovi persone felici e innamorate dopo oltre 20 anni di amore” aveva riferito tempo fa Follesa e forse già questa era un’anticipazione del fatto che il connubio con Pisani stava giungendo al capolinea.